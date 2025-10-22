Webb- och digitaliseringsutvecklare
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Som webb- och digitaliseringsutvecklare bidrar du till att förenkla vardagen för både invånare och medarbetare.
Som webb- och digitaliseringsutvecklare bidrar du till att förenkla vardagen för både invånare och medarbetare.
Genom att utveckla och förvalta moderna digitala plattformar spelar du en nyckelroll i att forma framtidens digitala service.
Du rapporterar till näringslivs- och utvecklingschefen och samarbetar tätt med kollegor som verksamhetsutvecklare, kommunikatörer och informationssäkerhetssamordnaren. Tjänsten är placerad på Näringslivs- och utvecklingsavdelningen. I rollen har du också ett nära samarbete med IT-centrum, som tillhör den gemensamma IT-nämnd där Älvkarleby kommun ingår tillsammans med Tierp, Knivsta, Östhammar och Heby.
Under del av din arbetstid arbetar du för Tierps kommun. Kommunerna har samma leverantör av e-tjänsteplattform och vissa tekniska beroenden, vilket ger möjlighet till gemensamma lösningar genom detta samarbete.Dina arbetsuppgifter
Som webb- och digitaliseringsutvecklare planerar och genomför du arbetet självständigt i nära samarbete med verksamheter och specialistfunktioner. Ditt uppdrag omfattar att:
Utveckla och förvalta digitala plattformar
Med utgångspunkt i användarnas och verksamheternas behov utvecklar och förvaltar du kommunens webbplats, intranät och e-tjänstplattform utifrån statistik, lagkrav och tillgänglighet.
Förvalta och utveckla Microsoft 365
Du ansvarar för systemförvaltningen av Microsoft 365 och arbetar både strategiskt och operativt med struktur, behörigheter, uppföljning och stöd till användare.
Driva digitalisering och samverkan
Du tolkar, utreder och omsätter användarnas behov i digitala tjänster som förenklar och förbättrar verksamheten. I uppdraget ingår även att arbeta med AI-verktyg och utbilda medarbetare i hur de kan användas säkert och effektivt. Du samarbetar bland annat med funktioner för informationssäkerhet, dataskydd och kommunikation samt deltar i nätverk för digital utveckling och gemensamma satsningar.
Tjänsten är ny, vilket ger dig stora möjligheter att påverka och forma både innehåll och arbetssätt. Kvalifikationer
Du har en relevant utbildning inom området - till exempel inom systemvetenskap, datavetenskap, webbutveckling, e-tjänsteutveckling eller AI. Du kan ha läst på högskola eller universitet, eller en yrkeshögskoleutbildning med liknande inriktning.
Du har erfarenhet av digital utveckling, exempelvis av webbplatser, e-tjänster eller andra digitala lösningar. Du förstår hur teknik, språk och användarupplevelse samspelar och har en god kommunikativ förmåga. Du är van att driva utvecklingsprocesser på ett effektivt och respektfullt sätt och har förståelse för både verksamheternas och användarnas perspektiv.
För att trivas i rollen behöver du vara initiativrik, strukturerad och nyfiken på nya lösningar. Du arbetar noggrant men är flexibel när förutsättningarna förändras, och du har lätt att möta människor med olika grad av digital mognad på ett sätt som skapar förståelse och engagemang.
Eftersom uppdraget innebär många kontakter med kollegor i flera organisationer behöver du trivas i mötet med människor och ha lätt för att skapa förtroende. Grundläggande kunskap om dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet är nödvändig i rollen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av metoder som ofta används vid digitalisering, exempelvis för projektledning, behovs- och nyttoanalys, processkartläggning och liknande. Det är också en fördel om du har erfarenhet av:
Sitevision, Open ePlatform eller Microsoft 365
Integrationer, automatisering och API:er
Systemförvaltningsarbete
HTML, CSS och JavaScript
AI-verktyg
Arbete med informationsklassning och riskanalyser
Offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till vår gemensamma utveckling.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du, enligt beslut av Kommunfullmäktige, krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön - individuell lönesättning Så ansöker du
