Web Content Manager Med Kunskap I Contentful - JobBusters AB - Administratörsjobb i Stockholm

JobBusters AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-262020-08-26Vi söker nu en Web Content Manager till vår kund för att hjälpa till att driva kundens fortsatta digitala resa och ge deras kunder den bästa upplevelsen online. Under 2020-2021 kommer kunden att lämna deras nuvarande CMS, Magnolia, och successivt börja arbeta i deras nya, Contentful. Gillar du att skriva, driva tekniskt utveckling, ta stort ansvar och arbeta i högt tempo i en föränderlig och kul miljö - då är det här en perfekt roll för dig. Med din erfarenhet inom digital innehållsproduktion och infrastruktur, Contentful och SEO kommer du framgångsrikt arbeta med produktion av digitalt innehåll, i huvudsak skriftlig, samt ansvara för att genomföra större piloter och mindre tester i Contentful. Som Web Content Manager kommer du även arbeta för att proaktivt ta ett stort ansvar för hur Contentful integreras och hur kunden utvecklar en effektiv way of working i nya CMS:et. Tillsammans med projektledare, produktägare, UX-designers och Content Managers kommer du se till att övergången till Contentful blir framgångsrik.JobBusters är ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi är inriktade mot tjänstemän och sätter stort värde i att hitta rätt person till rätt position. Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till kund, konsult och kandidat, har vi som målsättning att hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb.Du kommer att arbeta hos vår kund som är ett stort företag inom Telecom.Arbetsplatsen är belagd i centrala Stockholm.Du har god erfarenhet att arbeta med Web Content från content- och/eller inhousebyråDu har relevant utbildning inom journalistik, marknadsföring, kommunikation eller motsvarandeDu har mycket god vana att arbeta i ContentfulDu har goda kunskaper inom SEO (analys och optimering), Google Ads, Google Analytics och PhotoshopDu är flytande i svenska och engelskaFör att lyckas i rollen som Web Content Manager behöver du vara lösningsorienterad, noggrann, nyfiken och handlingskraftig. Vidare är du kreativ, nytänkande, kommunikativ och relationsskapande. Du är även prestigelös, flexibel, självgående och en team-player.Lön, enligt överenskommelse.Tillträde och ansökanHeltid. Vår kund önskar start omgående och uppdraget förväntas löpa t.o.m. 2021-13-31 med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår spännande kund.Skicka in din ansökan i Word-format snarast, då intervjuer sker löpande.Sökord: Content creator, webbredaktör, web manager, SEO specialist, SEO manager, kommunikatör, webbkommunikatör, marknadsredaktör, Search Engine optimizing, content, webbutveckling, marknadsföring, sökmotoroptimering, digital marknadsföring, webbanalys, webbkommunikation, copywritingVaraktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-26Jobbusters AB5333926