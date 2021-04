Wasaskolans elever söker engagerad lärare i Ma/NO/Tk - Södertälje kommun - Grundskolelärarjobb i Södertälje

Södertälje kommun / Grundskolelärarjobb / Södertälje2021-04-07En dag på jobbetEn vanlig dag som lärare i MA/Tk/NO innebär att du tillsammans med ämneskollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen för våra elever på högstadiet. Högstadielärare på Wasaskolan arbetar med ett stort fokus på undervisningskvalitet och lärande. Skolan har under de senaste åren lagt stort fokus på just utveckling av undervisningsstrukturer, hos oss börjar och avslutas lektionen på ett likartat sätt i alla ämnen. Vi jobbar med flerlärarskapsmodell i undervisningen vilket ger oss möjlighet att bygga upp lektioner där vi kan skapa höga kvalitet i en differentierad kontext. Utöver undervisning har vi tid för kollegialt lärande, arbetslag och elevhälsomöten varje vecka. Wasaskolan arbetar med årskursmentorer vilket innebär att våra ämneslärare inte har mentorsuppdrag. Som ämneslärare lägger du därför all vikt vid undervisningen och det relationella ledarskapet under lektionstid.Vem är du?Krav:Examen med lärarlegitimation från lärarhögskolanErfarenhet från undervisning av högstadieeleverSvenska språket i tal och skriftMeriterande:Du har god kännedom kring hur du arbetar språkutvecklande i No/TK/MA och har ett intresse för frågor som stöttning och undervisningsutveckling.Hos oss arbetar vi efter en modell inom matematiken som utgår från "Singaporematte" det är därför meriterande om du har tidigare erfarenhet av detta förhållningssätt.2021-04-07För att passa hos oss behöver du vara samarbetande, prestigelös och tycka om att utvecklas. I klassrummet är du den naturliga pedagogiska ledaren som jobbar utifrån struktur och relation med dina elever.Vi erbjuder digEngagerade kollegor, vetgiriga elever, ett stort stöd genom elevhälsoteam och administrativ personal. Utöver det finns ett skolledningsteam som möter upp dig i din verklighet varje dag. Som anställd i Södertälje kommun ges du frikostiga förmåner och nätverk för kollegiala lärande kring sambedömning och undervisningskvalitet.Välkommen till oss!Wasaskolan utgår från ledorden TRYGGHET, SAMARBETE, KUNSKAP och FRAMTID. Vi lägger stor vikt vid att vi alla samarbetar i klassrummet och på skolan. Våra samarbeten bygger trygghet och ger goda förutsättningar för våra elever att göra kunskapsresor som ger ett lärande för framtiden. Vi är 72 i vår personalstyrka som varje dag jobbar för att våra 570 elever ska få en riktigt bra skoldag. Skolmiljön kännetecknas av ljusa fräscha lokaler, tillgång till stort bibliotek, gigantisk skolgård, närhet till grönområden, idrottshall och goda lärande resurser i form av IT, pedagogiskt material och grupprum.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-20Södertälje kommun5677354