Wasaskolan söker lärare 4-6 Sv, So och Eng (vik) - Södertälje kommun - Grundskolelärarjobb i Södertälje

Södertälje kommun / Grundskolelärarjobb / Södertälje2021-04-07En dag på jobbetHos oss på Wasaskolan är du våra elevers främsta källa till undervisning. Du kommer att undervisa åk 5 tillsammans med två kollegor i flerlärarskap. Du arbetar nära i samverkan med dina kollegor kring undervisningen samt uppföljning av elevers lärande. Hos oss lägger vi stor vikt vid undervisningskvalitet och vi ser elevernas lärande som vår främsta uppgift. Därför ägnar vi mycket av vår mötestid till kollegialt lärande tillsammans. Våra elever satsar högt och med rätt styrning av dig som pedagogisk ledare, finns alla förutsättningar för att skapa underverk i undervisningen!!Om tjänstenOrdinarie lärare är föräldraledig under hösten 2021.Vem är du?Vi söker dig som förutom, att vara legitimerad lärare, brinner för dina ämnen och eleverna. Du har god relationell kompetens och ser vikten av att samarbeta för att nå framgång.Krav:Examen med lärarlegitimation från lärarhögskolanUndervisningserfarenhet av ämnet.Svenska språket i tal och skrift2021-04-07Att du är ordningsam, du är en tydlig ledare, strukturerad och noggrann samt har en stor relationell kompetens ser vi som en grundförutsättning för att söka uppdraget hos oss. Vi jobbar aktivt med att utveckla och förbättra och du bör därför ha ett lösningsfokus och gilla att vrida och vända på förutsättningar för att trivas med oss.Vi erbjuder digHos oss möts du av glada kollegor redan i huvudentrén när du kommer på morgonen. Vi jobbar aktivt med att göra vår arbetsplats till en av de främsta. Du möter engagerade kollegor, vetgiriga elever och en skolledning som finns nära verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med kollegialt lärande och utveckling av vår undervisning. Elevernas lärande är vårt största fokus. I kommunen finns även ett kollegialt lärande mellan de olika grundskolorna vilket ger dig som musiklärare möjlighet att utbyta klokskap och reflektera tillsammans med fler lärare inom ditt ämne. Som anställd i Södertälje kommun har du också generösa förmåner via vår förmånsportal.Välkommen till oss!Wasaskolan ligger strax intill stora grönområden med en stor skolgård för rastverksamhet. Invändigt möter du en välbehållen och rustad skola med ljusa lokaler och stort ljusinsläpp. Vi är stolta över vår fina miljö och får ofta detta bekräftat från besökare. Wasaskolan är en F-9-skola med ca 600 elever. Vi har en särskola för våra äldre elever vilket ger möjlighet till bra integreringsmöjligheter. Hos oss möter du ett stort elevhälsoteam, god administration och vaktmästeri allt för att du som lärare ska ha den bästa uppbackningen kring klassrummet. Tillsammans utgör vi som arbetar på skolan en styrka på 90 personal. Vi jobbar med våra ledord; Trygghet, Samarbete, Kunskap och Framtid genom våra processer i såväl mötet med elev som arbetet i personalgruppen. Har vi väckt ditt intresse? Vill du lära dig mer om oss på Wasaskolan? Välkommen in med din ansökan.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbEnligt överenskommetSista dag att ansöka är 2021-05-02Södertälje kommun5677353