Warranty Project Manager till Siemens Energy
Adecco Sweden AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-08-19
Som Warranty Project Manager på Siemens Energy är ingen dag den andra lik! Du ansvarar för att hantera garantiärenden och förankra kundnöjdhet genom att leverera enligt avtalsmässiga åtaganden. Du leder ett team i världsklass och främjar en samarbetskultur där allas idéer tas tillvara. Din arbetsdag fylls av planering, problemlösning och kontinuerlig kommunikation med olika samarbetspartners för att säkerställa att garantiåtaganden uppfylls på bästa sätt.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
• Du blir en del av ICW (Installation, Commissioning & Warranty) och ingår i projektledningsorganisationen.
• Ditt ansvar startar när kunden tar över driften av gasturbinen - då leder och koordinerar du garantiprojektteamet enligt avtalade villkor.
• Du hanterar garantiärenden och kan även ansvara för ett översynsprojekt eller de garantiåtaganden som ingår i kontraktet, beroende på projektets omfattning.
• Du säkerställer smidig kommunikation och kundnöjdhet genom återkommande kundmöten och genom att samordna med olika team för att lösa tekniska frågor.
• Ditt ansvar avslutas när projektet överlämnas till den serviceorganisation som tar över.
• Genom ditt arbete bidrar du till att garantiåtaganden genomförs på högsta nivå, vilket ger våra kunder bästa möjliga service och tillförlitlighet.
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna inom teknisk verksamhet.
• Ett genuint intresse för att leda projektteam och tillsammans lösa tekniska utmaningar för att nå kundnöjdhet.
• Mycket goda kunskaper i engelska för tydlig och effektiv kommunikation med internationella kunder och team. Svenska är starkt meriterande.
• God ekonomisk förståelse, inklusive prognosarbete, för att garantera lönsamhet och kostnadsföring.
• Förmåga att rapportera korrekt och i tid till relevanta intressenter.
• Resvane och villighet att resa till kund världen över.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team med kollegor i både Finspång, Sverige och Bangkok, Thailand. Här stöttar man varandra genom utmaningar och tekniska problem. Du får ett starkt nätverk bestående av Warranty Project Engineers, Commercial Project Managers, logistiker, tekniska analytiker och fler - alla med samma mål: att våra produkters optimala prestanda och kundernas nöjdhet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Gillberg på sofia.gillberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Sofia Gillberg Jobbnummer
9464570