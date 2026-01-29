Warranty Project Engineer - Gas Turbines
2026-01-29
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Warranty Project Engineer - Gas Turbines för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I denna roll kommer du att arbeta med tekniska garantiärenden kopplade till vår globala turbinflotta. Din vardag är varierad och innebär allt från analys och problemlösning till kunddialog och implementering på site. Du kommer bland annat att:
• Stötta och rådgiva warranty project leader med din tekniska expertis för att säkerställa effektiva och framgångsrika projekt.
• Koordinera och driva tekniska utredningar hela vägen från analys till lösning och implementering tillsammans med relevanta avdelningar och specialister.
• Säkerställa att kundernas krav förstås, hanteras professionellt och omsätts i praktiken för att skapa långsiktig kundnöjdhet.
• Presentera tekniska omfattningar och delta i möten med kunder och interna stakeholders.
Din profil Vi söker dig som har ett starkt tekniskt driv och trivs med att ta ansvar i en internationell och kundnära roll. För att lyckas ser vi att du har:
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, elektroteknik eller liknande, alternativt motsvarande erfarenhet.
• Djup kunskap inom gasturbiner, särskilt Siemens Energy MGT-flotta såsom SGT-600/700/750 och SGT-800.
• God vana av affärssystem och tekniska verktyg, exempelvis SAP, PLM2020 och Microsoft Office.
• Mycket god kommunikativ förmåga på engelska (svenska är meriterande).
• Förmåga att samordna tekniska frågeställningar, leda dialoger och presentera lösningar på ett professionellt sätt.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
070 727 49 79
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
