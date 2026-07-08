Warehouse Supervisor till Teledyne SP Devices!
Eiss Rekrytering & Search AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-07-08
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Warehouse Supervisor till Teledyne SP Devices
Vill du ansvara för en lagerverksamhet i en högteknologisk och internationell miljö?
Har du erfarenhet av lager och logistik och drivs av att skapa effektiva processer, ordning och struktur? Trivs du i en roll där du får ta ett helhetsansvar för lagerverksamheten och samarbeta nära flera delar av organisationen? Då kan tjänsten som Warehouse Supervisor hos Teledyne SP Devices vara rätt för dig.
Om rollen
Som Warehouse Supervisor har du det övergripande ansvaret för den dagliga lagerverksamheten och säkerställer att materialflödet fungerar effektivt – från färdig produkt till lagerhållning, packning och leverans.
Du arbetar operativt och strategiskt med att utveckla lagerverksamheten, säkerställa hög kvalitet och skapa effektiva arbetssätt. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, inköp och logistik, där du blir en viktig länk för att säkerställa ett smidigt materialflöde genom verksamheten.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Planera, organisera och följa upp den dagliga lagerverksamheten.
Säkerställa ett effektivt utnyttjande av lagerutrymmen, utrustning och arbetsflöden.
Utveckla och förbättra rutiner och processer inom lager och logistik.
Säkerställa korrekta lagersaldon genom löpande inventeringar och cykelräkningar.
Ansvara för lagerhantering och inventering i företagets affärssystem.
Följa upp och analysera nyckeltal kopplade till lagerprecision, lagervärde, produktivitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet.
Säkerställa att lagerverksamheten följer gällande kvalitets-, säkerhets- och arbetsmiljökrav.
Vara en drivande part i verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ta ett stort eget ansvar. Du har ett naturligt driv att utveckla processer och arbetar metodiskt för att skapa effektiva arbetsflöden.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ och samarbetar väl med kollegor inom olika delar av verksamheten. Du har ett analytiskt arbetssätt, är kvalitetsmedveten och motiveras av att skapa ordning, struktur och hög leveranssäkerhet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom logistik, Supply Chain Management, Operations Management eller motsvarande erfarenhet.
Minst tre års erfarenhet av lager- eller logistikarbete.
Erfarenhet av att ansvara för och utveckla lagerprocesser.
God analytisk förmåga och vana att arbeta med uppföljning och nyckeltal.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av SAP S/4HANA.
Om Teledyne SP Devices
Teledyne SP Devices utvecklar och tillverkar världsledande datainsamlingsprodukter och avancerad mätteknik för kunder inom forskning, industri, försvar och medicinteknik. Företaget är en del av den globala Teledyne-koncernen och kombinerar hög teknisk kompetens med en innovativ och internationell arbetsmiljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder
Hos Teledyne SP Devices får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk och internationell miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i centrum. Du får en bred och självständig roll med många kontaktytor och möjlighet att bidra till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Välkommen med din ansökan!
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Teledyne SP Devices.
I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Teknikringen 8D (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Teledyne SP Devices Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
9997283