Warehouse manager
NKT HV Cables AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-06-09
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Warehouse Manager
Är du en driven ledare med passion för att utveckla både processer och människor? Vi söker nu en Warehouse Manager som vill ta ansvar för att vidareutveckla vår lagerverksamhet med fokus på effektivitet, kvalitet, säkerhet, service och långsiktiga relationer. I rollen får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med strategiskt förbättringsarbete, där digitalisering, ständiga förbättringar och samarbete med globala stakeholders är en naturlig del av vardagen.
Om rollen
Som Warehouse Manager ansvarar du för att säkerställa en effektiv, kostnadsmedveten och kvalitativ hantering av företagets lagerflöden. Du leder och utvecklar teamet samt driver förbättringsinitiativ inom processer, system och arbetssätt för att möta både nuvarande och framtida verksamhetsbehov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Leda, coacha och utveckla medarbetare inom lager- och logistikorganisationen för att skapa engagemang, ansvarstagande och hög prestation.
Säkerställa en hög servicenivå mot både interna och externa kunder genom ett lösningsorienterat och professionellt arbetssätt.
Säkerställa rätt kompetensnivå, bemanning och kontinuerlig utveckling av medarbetarna.
Sätta, följa upp och säkerställa uppfyllelse av relevanta KPI och verksamhetsmål.
Ansvara för att verksamheten följer gällande säkerhets-, kvalitets- och arbetsmiljöriktlinjer samt upprätthåller god ordning och struktur i den dagliga verksamheten.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad och utvecklingsorienterad ledare med god förståelse för hur människor, processer och verksamhet samverkar för att skapa resultat.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av ledarskap inom lager, logistik, supply chain eller annan relevant operativ verksamhet.
Har erfarenhet av förändringsledning och att driva förbättringsarbete i en verksamhet. Gärna baserat på Lean principer och ständiga förbättringar
Har ett genuint intresse för digitalisering och ser möjligheter i att använda teknik och data för att skapa förbättringar.
Har erfarenhet av att arbeta med KPI och omsätta data till konkreta förbättringsåtgärder.
Har kunskaper i SAP eller andra affärs- och lagerhanteringssystem. Erfarenhet av produktionsplanering, inköp eller försäljning är meriterande.
Är serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och samarbeta brett inom organisationen.
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut i en föränderlig vardag.
Du trivs i en internationell kontext där du kommunicera obehindrat på engelska, både muntligt och skriftligt, och bygger förtroendefulla relationer med globala stakeholders
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete i en verksamhet med höga ambitioner och stort fokus på framtidens logistiklösningar. Du blir en viktig del av organisationens fortsatta utveckling och får möjlighet att påverka både arbetssätt, processer och kultur i en internationell miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8503-44232583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Mrs.
Cajsa Carlsson +46 704258529 Jobbnummer
9954628