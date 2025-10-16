Wallenius Marine söker Båtsman
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Wallenius Marine söker Båtsman till M/V Turandot som kommer snart kommer in i Wallenius Marines svenska Ship Management.
Passar nedan in på dig?
Du är en positiv person som med driv, prestigelöshet och nyfikenhet tar dig an nya utmaningar.
Ditt arbetssätt är serviceinriktat och lösningsorienterat. Du arbetsleder med respekt och lyhördhet.
Det är viktigt att du är kommunikativ, värdesätter samarbete med andra och har insikt i hur det är att arbeta med olika nationaliteter då våra fartyg även bemannas av filippinsk besättning.
Vi söker dig som har båserfarenhet, innehar erforderliga, giltiga certifikat och intyg för tjänsten i enlighet med STCW Manila.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i engelska då det är arbetsspråket ombord. Erfarenhet från liknande fartyg är meriterande.
Mer information
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, engagerat och öppet sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för likabehandling, mångfald och inkludering och vi tar för givet att du delar vår uppfattning. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid såväl kompetens som personlighet.Publiceringsdatum2025-10-16Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.
Ca åttaveckors törnar (1:1). Europaavtal
Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kontakta vänligen HR:rekryteringsjo@walleniusmarine.comFacklig kontakt
Seko Sjöfolk, Björn JonassonBjorn.jonasson@walleniusmarine.com
Välkommen med din ansökan via "skicka ansökan".
Vänligen bifoga personligt brev och CV innehållande information om samtliga certifikat och behörigheter.
Rekrytering sker fortlöpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
