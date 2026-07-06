Waiter/Waitress - Servitör/Servitris - Florentine Stockholm
Italiano Söder AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-06
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Ladies & Gentleman 💃🏼🍝,
Florentine is an international upscale casual dining restaurant brand born in Stockholm. Offering culinary experiences in a glamorous setting straight from the Italian movie scene.
Our homemade Italian food and drinks are crafted with passion from carefully selected artisanal ingredients. The concept is a part of Urban Italian Group (UIG) and we are a family of 350 amazing people that keeps growing, serving over 3000 guests daily across our 8 trattorias.
Florentine är ett internationellt varumärke född i Stockholm för en lyxig och avslappnad restaurangupplevelse. Vi erbjuder kulinariska upplevelser i en glamorös miljö direkt från den italienska filmvärlden. Vår hemlagade italienska mat och våra drycker är hantverk skapade med passion från noggrant utvalda ingredienser. Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG) och vi är en familj på 350 magiska människor som fortsätter att växa och vi serverar över 3000 gäster dagligen runt våra 8 trattorior.
Culture and values We value everyone within our team and are really grateful you are here. We believe each of us contributes to the well being of our ecosystem. This goes beyond just serving people, we take them in and truly look after them. Guests and team alike. Our core values: Trust, Inclusion, Passion & Entrepreneurship are guiding light in everything we do.
Kultur och värderingar
Vi värdesätter alla inom vårt team och är genuint tacksamma att du är här. Vår tro är att var och en av oss är med och ger näring till vårt ekosystem och bidrar till vårt välbefinnande. Det går bortom att bara servera människor, vi värnar och välkomnar, gäster som kollegor.
Våra grundvärderingar: Tillit, Inclusion, Passion & Entreprenörskap är vår ledstjärna i allt vi gör. Vi känner ett stort ansvar och har ett genuint engagemang för att alla i vår familj ska känna sig inkluderade och välkomna.
About You and the role We are looking for a charming, energetic and kind waiter/waitress with at least 1 year of previous experience in a large volume, full a la carte restaurant. You will be taking care of 20-25 guests in your section, providing them with genuine hospitality, advising on orders, wine recommendations and communicating anything they might need.
Om dig och din roll Vi letar efter en charming, energisk och vänlig servitör/servitris med minst 1 års tidigare erfarenhet från en restaurang med höga volymer och full a la carte-meny. Du kommer att ta hand om 20-25 gäster i din sektion, erbjuda dem genuin gästvänlighet, ge råd om beställningar, vintips och kommunicera vad de än kan behöva.
Our support and what to expect
Our team is full of big hearted and incredibly talented colleagues who will make sure you feel very welcomed from day one.
Rewarding salary of xxx sek per hour (depending on your experience) / monthly + tip
5000 sek referral bonus scheme for introducing a successful colleague
Delicious team meals and bottomless soft drinks on shifts
Flexible contracts tailored to your needs
Best on the market growth opportunities
Regular performance reviews and salary evaluations
Full onboarding, cross training and tailored career development plan
Work-life balance, 4 weeks schedule ahead, once a month weekend off
The unforgettable annual Gala party and team nights out
International trips and possibility to work abroad
Friends for life
Dina förmåner och vad du kan förvänta dig
Vårt team är fullt av kompetenta, storsinta och begåvade kollegor som kommer se till att du känner dig välkommen från dag ett.
En konkurrenskraftig lön på xxx SEK per timme eller månad, plus dricks
5000 sek i bonus vid en lyckad rekrytering av en ny familjemedlem
Utsökt personalmat och all dryck du orkar dricka under arbetspassen
Flexibla kontrakt anpassade efter dina behov
De bästa tillväxtmöjligheterna på marknaden
Regelbundna utvärderingar
Omfattande upplärning och skräddarsydd karriärutvecklingsplan
Balans mellan arbetsliv och fritid med 4 veckors schema och en ledig helg per månad
Utekvällar med teamet och vår årliga, oförglömliga gala.
Internationella resor och möjlighet att jobba utomlands
Vänner för livet
Trophy Cabinet
Diversity price, 2023 (51 different nationalities within our family)
Top 10 most booked restaurants in Stockholm 2023
Best Swedens Vegan Pizza 2024
Vår wall of fam
Mångfaldspris, 2023 (51 olika nationaliteter inom vår familj)
Top 10 mest bokade restaurang i Stockholm 2023
Sveriges bästa veganska pizza 2024 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022926-2087331". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Italiano Söder AB
(org.nr 559394-2153), https://florentine.teamtailor.com
Folkungagatan 44 (visa karta
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118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Florentine Jobbnummer
9993745