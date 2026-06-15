Wåhlin söker assistent (vikariat) till kontoret i Malmö
Wåhlin Advokater AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-06-15
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Wåhlin Advokater är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades i Göteborg 1964, idag har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder specialistkompetens inom affärsjuridik, vi jobbar nära och i samklang med våra klienter för att skapa trygga och smidiga affärer. Till kontoret i Malmö söker vi nu på vikariat en person att ingå i vårt team av paralegals och assistenter.
Som assistent hos oss har du huvudansvar för den dagliga skötseln av kontoret, receptionen och vår konferensavdelning. Vi söker dig som är självständig, noggrann och orädd inför nya arbetsuppgifter. God känsla för service är också nödvändig, eftersom du kommer att vara behjälplig inte bara internt utan även vid klientkontakt.
Du bistår även administrativt i klientarbetet och hjälper till vid fakturering. Tjänsten kräver goda kunskaper i Office-paketet och stor IT-vana då du kommer att vara behjälplig i hanteringen av stora mängder dokument, redigeringsmässigt och att systematisera dem i vårt dokumenthanteringssystem.
Tjänsten är ett längre vikariat på heltid med start i september 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är den 31 juli 2026.
Vi letar efter dig som:
Är självständig, noggrann och orädd inför nya arbetsuppgifter.
Är glad, positiv och brinner för att ge service.
Har goda kunskaper i Office-paketet och IT-vana. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: karriar@wahlinlaw.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent - Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wåhlin Advokater AB
(org.nr 556834-1027)
Drottninggatan 34 (visa karta
)
211 41 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Paralegal
Fanny Höie fanny.hoie@wahlinlaw.se 0739165007 Jobbnummer
9964275