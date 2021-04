Vy Tåg söker Tågvärdar till Luleå - Vy Tåg AB - Resevärdsjobb i Luleå

Vy Tåg AB / Resevärdsjobb / Luleå2021-04-15Vygruppen är en nordisk transportkoncern med en omsättning på cirka15 miljarder NOK och omkring 10 500 anställda i Norge och Sverige. Koncernensaffärsområden är persontrafik med tåg och buss samt mobilitet och turism. Vysatsar på att utveckla hållbara transportlösningar, förbättra kundupplevelsenoch göra det enklare att resa kollektivt från dörr till dörr.Vy Tåg ärdotterbolaget som agerar på den svenska järnvägsmarknaden. Omsättningen ärcirka 1 000 miljoner kronor, vi har omkring 700 anställdaoch fem trafikuppdrag: Norrtåg, Värmlandstrafik, X-trafik, Krösatågen och fråndecember 2020 även nattågstrafiken på övre Norrland. Dessutom har vi egenhelgtrafik Karlstad-Oslo och kör snabbtåg Oslo-Göteborg i samarbete med vårägare.Vi söker ett antal tågvärdar i Luleå för sommarvikariat 100% under perioden maj - augusti. Som tågvärd hos Vy Tåg ser du till att ge våra resenärer en behaglig resa. Du ger våra resenärer service, information och tillser säkerheten ombord. Har du passion för kundservice, då är du välkommen med din ansökan. Vi erbjuder dig ett härligt gäng med kollegor och möta våra resenärer samt ett nära ledarskap i en platt organisation.2021-04-15Huvudsakliga arbetsuppgifter ombordAlltid sätta säkerheten för resenären förstHjälpa resenärer tillrätta, kontrollera att resenärerna har giltiga biljetter samt sköta högtalarutropHantera trafikstörningarUppmärksamma, hantera och rapportera in avvikelserDu är serviceinriktad och gör alltid ditt bästa för att resenären ska få en bra upplevelseDu har lätt att fatta beslut under tidspressDu är självständig, ansvarsfull och socialt lyhördDu är flexibel, har hög samarbetsförmåga och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheterKunskap och erfarenhetDu har tidigare arbetslivserfarenhet från servicebranschenDu talar och skriver svenska samt engelska obehindrat. Meriterande är ytterligare språkkunskaper.Du har IT-vana och är van vid att hantera smartphonesArbetstiderVår verksamhet är öppen alla dagar och inkluderar skiftstjänstgöring och helgarbete samt överliggningar på annan ort.Formella kravFör att arbeta som tågvärd måste du fyllt 20 år.Du ska vara drogfri, ha god syn, god hörsel och färgseende. Arbetet innebär uniformsplikt.KontaktinformationRichard Quvang, Gruppchef, 070 314 1986ArbetsplatsPrästgatan 20972 34 LuleåVaraktighet, arbetstidHeltid. Visstid 3-6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Vy Tåg AB5694886