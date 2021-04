Vy i Lund söker spårvagnsförare samt vikarierande trafikledare - Vy Buss AB - Lokförarjobb i Lund

Vy Buss AB / Lokförarjobb / Lund2021-04-09Vygruppen är en nordisk transportkoncern med en omsättning på cirka 15 miljarder NOK och omkring 10 500 anställda i Norge och Sverige. Koncernens affärsområden är persontrafik med tåg och buss samt mobilitet och turism. Vy satsar på att utveckla hållbara transportlösningar, förbättra kundupplevelsen och göra det enklare att resa kollektivt från dörr till dörr.Vy Buss AB bedriver upphandlad linje- och skolbusstrafik i Sverige. Verksamheten bedrivs med ca 650 bussar och ca 1 400 medarbetare och bolaget omsätter ca 1 500 MSEK. Sedan 2020 kör vi spårvagn i Lund på uppdrag av Skånetrafiken. Vy Buss AB ägs av Vy Buss A/S som är ett av de största bussbolagen i Norden, med c:a 7 400 medarbetare och 3 300 bussar i koncernen och med en omsättning på 6 miljarder NOK. Att arbeta på Vy Buss är att ha ett tryggt, meningsfullt och fritt arbete, med stort ansvar.2021-04-09Just nu söker vi dig som är flexibel och har förutsättningar att arbeta som såväl spårvagnsförare som vikarierande trafikledare.Vy Buss är ett tjänsteföretag vars medarbetare ständigt strävar efter att utveckla och förbättra verksamheten, till nytta för våra kunder. Om du önskar bli en av våra nya medarbetare skall du inneha körkort B, samt uppfylla kraven som spårvagnsförare enligt Transportstyrelsens hälsokrav.Du kommer få en spårvagnsförarutbildning efter att du klarat hälsotest och psykologutvärdering.Lunds spårvagnslinje är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, och det ta ca 15 minuter att köra mellan ändhållplatserna Lund C (Clemenstorget) och Lund ESS.Vi söker förare som även kan jobba som vikarierande trafikledare, dvs en spårvagnsförare som hoppar in i trafikledningen vid behov.I trafikledningscentralen övervakar du och leder spårvagns- och stadsbusstrafiken i Lund och hanterar och reglerar trafiken vid störningar. Detta görs via olika tekniska system (GPS-positionering av fordon, kommunikationsradio mm). Vid avvikelser trafikleder du och är "spindeln i nätet" som påkallar olika resurser. Antingen jobbar du som inre eller yttre trafikledaren.Du kommer utgöra en mycket viktig del av Vy Buss verksamhet.Som förare har du ansvar för framförandet av fordonet och arbetar då med att erbjuda den bästa resan genom:att skapa kundglädjeatt köra säkert, mjukt och tryggtatt samspela och hjälpa till när det behövsArbetet som trafikledare är en servicefunktion och utgör ett stöd för våra förare och depåer. I din roll samverkar du med våra depåer och skapar kundnytta, driftsäkerhet och effektivitet. Du deltar i våra kompetensutvecklingsprogram för trafikledare.Som trafikledare arbetar du med att:Vara ett stöd och leda/ge support till förare i trafik.Hantera olyckor/incidenter i enlighet med vår Beredskapsplan.Informera om och vidta åtgärder vid driftstörning samt dokumentera dessa.Övervaka och dirigera vid trafikomläggning.Hantera akut uppkomna vakanta tjänster.För att trivas som förare/trafikledare i Vy Buss behöver du ha:Gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaperKunskap om gällande kör- och vilotidsreglerDatorvana, hantering av OfficepaketetGod kommunikationsförmåga och vara serviceinriktadFörmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skriftGod förmåga att möta människorNoggrannhet och ansvarskänslaFörmåga att hantera stress på ett bra sätt och vara balanseradGod planeringsförmåga vid trafikstörning med förmåga till helhetssynFokus på säkerhetMeriterande är D-kort samt giltigt YKBTarifflön med anställningsvillkor enligt Bussbranschavtalet.I samband med rekrytering kommer det att ingå ett flertal tester i form av drogtest, hälsotest, psykologiutvärdering och löpande under anställning kan det förekomma slumpvisa drogtester. Din ansökan skall vara kompletterad med ett utdrag från polisens belastningsregister, som du kan beställa på http://www.polisen.se. Kuvertet ska öppnas tillsammans med oss vid intervju.Urval till tjänsten sker löpande under ansökningsperioden.KontaktinformationCarina Wihlborg, Rekryteringsansvarig, carina.wihlborg@vy.se ArbetsplatsOdarslövsvägen 125225 92 LundVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Vy Buss AB5682330