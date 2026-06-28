VVS-Projektör / VVS-Ingenjör
Fresh Air Ventilation I Uppsala Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-06-28
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Ventilation och/eller VS – Uppsala
Vill du projektera några av Mälardalens mest tekniskt avancerade installationsprojekt?
Vill du projektera några av Mälardalens mest tekniskt avancerade installationsprojekt?
Fresh Air är ett av Mälardalens ledande installationsföretag inom ventilation, VS, kyla och fastighetsautomation. Vi är över 100 specialister och genomför tekniskt avancerade entreprenader inom bland annat sjukhus, laboratorier, skolor, kommersiella fastigheter och industri.
Nu söker vi en erfaren VVS-projektör som vill ta nästa steg i karriären och vara med och utveckla framtidens installationslösningar tillsammans med ett av branschens mest kompetenta team.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektering inom ventilation och/eller VS
Har god teknisk förståelse och arbetar lösningsorienterat
Har erfarenhet av MagiCAD, Revit eller AutoCAD
Arbetar självständigt och trivs med stort eget ansvar
Behärskar svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektering inom ventilation och/eller VS
Har god teknisk förståelse och arbetar lösningsorienterat
Har erfarenhet av MagiCAD, Revit eller AutoCAD
Arbetar självständigt och trivs med eget ansvar
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från entreprenad eller produktion
Erfarenhet av kalkylarbete eller ekonomisk förståelse i entreprenadprojekt
Kunskap inom styr- och fastighetsautomation
Erfarenhet av både ventilation och VS
God erfarenhet av att projektera installationer från idé och projektering till färdigställande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via Jobbet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresh Air Ventilation I Uppsala Aktiebolag
(org.nr 556409-8613), https://www.freshair.se/
Bergsbrunnagatan 22 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fresh AIR Ventilation i Uppsala AB Jobbnummer
9982271