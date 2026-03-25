VVs-montör till vår kund Enwell
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mullsjö
, Jönköping
, Haninge
, Karlstad
Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som VVS-montör arbetar du med installation och driftsättning av värmesystem, särskilt värmepumpar, hos villakunder och inom fastigheter. Du säkerställer korrekta installationer enligt gällande regler och standarder - både rördragning, el-anslutning och placering av komponenter.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Installation och driftsättning av värmesystem.
Rördragning, inkoppling och systeminstallation enligt Säker Vatten-standard.
Provkörning och funktionstester.
Kundrådgivning kring värmesystem och energibesparingar.
Löpande kundkommunikation under projektet.
Dokumentation av installationer och certifikat.Profil
Du är rätt person om du har erfarenhet av VVS-installationer och trivs med att arbeta ute hos kund i både villamiljö och fastighetssegmentet. Har du dessutom erfarenhet av installation av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, frånluft) är det meriterande.
Du arbetar digitalt i vardagen och är van vid planeringssystem, dokumentation och rapportering.
Som montör är du Enwells ansikte utåt, och kundupplevelsen är en central del av arbetet.
Som person är du social och trygg i kunddialog, ansvarstagande och självgående. Du har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt och är kvalitetsmedveten, ambitiös och en lagspelare som gärna delar kompetens.
Du blir en del av ett team där både erfarna montörer och nya i branschen arbetar tillsammans och det finns gott om utrymme för utveckling.Om företaget
Enwell är ett av Sveriges ledande bolag inom hållbara energilösningar, och ett helägt dotterbolag till Vattenfall.
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag nischat mot industrin.
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag nischat mot industrin.
Vi har själva bakgrund inom installation och service, och brinner för att matcha skickliga yrkesarbetare med rätt arbetsgivare.
Vårt uppdrag är att skapa långsiktiga samarbeten och framgång för både kund och kandidat. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9818007