VVS-montör till Norrköping
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2026-07-19
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Rörmokare sökes till Jursla Rör
Jursla Rör söker en rörmokare som vill bli en del av vårt team. Vi arbetar med service, renoveringar och felsökning inom VVS för privatpersoner, företag och fastighetsägare. Nu behöver vi förstärka verksamheten med ytterligare en medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och kan bland annat bestå av:
Service och reparationer
Installation av värme-, vatten- och avloppssystem
Badrums- och köksrenoveringar
Installation av värmepumpar
Felsökning
Dokumentation av utförda arbeten och kontakt med kunder
Vi söker dig som
Är utbildad VVS-montör
Har erfarenhet av yrket
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Är noggrann och serviceinriktad
Har lätt för att samarbeta med kollegor och kunder
Har B-körkort
Vi erbjuder
Hos Jursla Rör blir du en del av ett sammansvetsat gäng där vi hjälper varandra när det behövs. Vi arbetar nära tillsammans, delar med oss av vår erfarenhet och löser utmaningar som ett team. Ingen förväntas kunna allt själv – vi ställer upp för varandra och ser till att jobbet blir bra gjort.
Vi tror på ett öppet arbetsklimat med raka besked, respekt för varandra och en stolthet i det vi gör. Hos oss är det viktigt att man trivs på jobbet, tar ansvar för sitt arbete och vet att man alltid har kollegor i ryggen.
Välkommen med din ansökan till Jursla Rör! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Email
E-post: robin@jurslaror.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jursla Rör AB
(org.nr 559560-5279), http://www.jurslaror.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006056