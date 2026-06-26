VVS-montör som förstår värdet av en fika.
Tillväxt Botkyrka AB / VVS-jobb / Botkyrka Visa alla vvs-jobb i Botkyrka
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Anders Wase startade Wase VVS efter många år i branschen, både som VVS-montör och arbetsledare. Han ville ha friheten att jobba på sitt sätt: nära kunderna, med kvalitet, ansvar och sunt förnuft som ledstjärna.
Under 15 år som företagare har han byggt upp en stark kundbas och blivit både fastighetsförvaltarens och byggentreprenörens bästa vän. I dag är de två personer i firman, båda med gedigen erfarenhet och fler förfrågningar än de hinner leverera.
Inte ett jobb för alla
En VVS-montör på Wase VVS är inte bara bra på rör.
Det är en person som gillar människor, planering och långsiktiga relationer. Någon som tar en fika med fastighetsskötaren, anpassar sig efter kundens vardag och tar ansvar för att jobbet blir rätt från början.
Du behöver inte driva eget, men du behöver tänka lite som om du gjorde det.
Du utför serviceuppdrag själv hos BRF:er, fastighetsbolag och hotell, där du också vårdar kundrelationen och fångar upp nya behov. Då och då utför du mer utmanande entreprenaduppdrag tillsammans med dina kollegor.
Det här får du hos Wase VVS
En trygg anställning i ett litet, erfaret företag med starka kundrelationer och korta beslutsvägar.
Varierande uppdrag, stor frihet i vardagen och möjlighet att påverka både dina egna jobb och företagets fortsatta utveckling.
En roll för dig som någon gång har tänkt tanken att starta eget, men som hellre vill lägga energin på kunderna, jobben och lösningarna än på administrationen runt omkring.
Du behöver ha
Minst 2 års erfarenhet som VVS-montör.
B-körkort.
Förmåga att arbeta självständigt.
En social och lösningsorienterad sida.
Vilja att ta ansvar för både jobbet och kundrelationen.
Låter det som du?
Då kan Wase VVS vara rätt nästa steg.
Här får du inte bara ett jobb. Du får ett förtroende.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922078-2073986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
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147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9981902