VVS-montör sökes till Helsingborg

Radiator Vvs Aktiebolag / VVS-jobb / Helsingborg
2026-06-29


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OM OSS
Radiator VVS har funnits sedan 1924 och är ett av Sveriges ledande VVS-företag. Vi utför installationer och service på sjukhus, industrier och fastigheter – sådant som måste fungera, varje dag. Med över 500 medarbetare på mer än 30 orter mellan Helsingborg och Umeå är vi stora nog att ta de tuffa projekten, men lokala nog att bry oss om varje uppdrag. Vi är en del av Sertion-koncernen och befinner oss i en expansiv fas – det betyder att det händer mycket hos oss just nu.
OM TJÄNSTEN
Radiator VVS i Helsingborg befinner sig i en expansiv fas och söker därmed fler VVS-montörer. Vi söker dig som vill vara med och bidra till våra omväxlande och utmanande projekt i Helsingborg. Är du den vi söker? Vi säker VSS-montörer både till service och entreprenad.
Tjänst: VVS-montör Anställningsform: Heltid Placering: Helsingborg
DINA ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter omfattar installation, reparation, underhåll och felsökning av värme-, vatten-anläggningar i nyproduktion, ombyggnationer och hos befintliga kunder. Installera och underhålla VS-system i byggnader och anläggningar. Arbeta både självständigt och i team för att säkerställa högsta kvalitet på utfört arbete och god service.
VI SÖKER DIG SOM

Har erfarenhet av VVS-arbete och VVS-certifikat

Har erfarenhet av service- eller entreprenadarbeten inom VVS

Är lösningsorienterad och gillar att ta ansvar

Är en kommunikativ kollega och kan samarbeta med kollegor och kunder

Har förmåga att skapa och upprätthålla relationer med kunder

Har B-körkort

God kunskaper i svenska (tal och skrift)

VI ERBJUDER

Trygg anställning i en framtidsbransch med mycket jobb på gång

Omväxlande arbete med varierande uppdrag

Bra lön och förmåner enligt kollektivavtal

Ett team som ställer upp för varandra

Friskvårdsbidrag

ANSÖKAN
Rekryteringen sker löpande – skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss.
Frågor? Kontakta Joakim Rosenqvist på joakim.rosenqvist@radiatorvvs.se
Telefon: 010-1786750
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984107-2075004".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Radiator Vvs Aktiebolag (org.nr 556027-1065), https://karriar.radiatorvvs.se
Karbingatan 40 (visa karta)
254 67  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Radiator VVS AB

Jobbnummer
9983042

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