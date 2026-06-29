VVS-montör sökes till Helsingborg
Radiator Vvs Aktiebolag / VVS-jobb / Helsingborg Visa alla vvs-jobb i Helsingborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige
OM OSS
Radiator VVS har funnits sedan 1924 och är ett av Sveriges ledande VVS-företag. Vi utför installationer och service på sjukhus, industrier och fastigheter – sådant som måste fungera, varje dag. Med över 500 medarbetare på mer än 30 orter mellan Helsingborg och Umeå är vi stora nog att ta de tuffa projekten, men lokala nog att bry oss om varje uppdrag. Vi är en del av Sertion-koncernen och befinner oss i en expansiv fas – det betyder att det händer mycket hos oss just nu.
OM TJÄNSTEN
Radiator VVS i Helsingborg befinner sig i en expansiv fas och söker därmed fler VVS-montörer. Vi söker dig som vill vara med och bidra till våra omväxlande och utmanande projekt i Helsingborg. Är du den vi söker? Vi säker VSS-montörer både till service och entreprenad.
Tjänst: VVS-montör Anställningsform: Heltid Placering: Helsingborg
DINA ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter omfattar installation, reparation, underhåll och felsökning av värme-, vatten-anläggningar i nyproduktion, ombyggnationer och hos befintliga kunder. Installera och underhålla VS-system i byggnader och anläggningar. Arbeta både självständigt och i team för att säkerställa högsta kvalitet på utfört arbete och god service.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av VVS-arbete och VVS-certifikat
Har erfarenhet av service- eller entreprenadarbeten inom VVS
Är lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
Är en kommunikativ kollega och kan samarbeta med kollegor och kunder
Har förmåga att skapa och upprätthålla relationer med kunder
Har B-körkort
God kunskaper i svenska (tal och skrift)
VI ERBJUDER
Trygg anställning i en framtidsbransch med mycket jobb på gång
Omväxlande arbete med varierande uppdrag
Bra lön och förmåner enligt kollektivavtal
Ett team som ställer upp för varandra
Friskvårdsbidrag
ANSÖKAN
Rekryteringen sker löpande – skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss.
Frågor? Kontakta Joakim Rosenqvist på joakim.rosenqvist@radiatorvvs.se
Telefon: 010-1786750
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984107-2075004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Radiator Vvs Aktiebolag
(org.nr 556027-1065), https://karriar.radiatorvvs.se
Karbingatan 40 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Radiator VVS AB Jobbnummer
9983042