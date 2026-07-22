VVS-montör sökes
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2026-07-22
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VVS-montör sökes – Var med och bygg upp vår nya VVS-avdelning!
Vi söker en erfaren och självgående VVS-montör som vill vara med på en spännande satsning. Vi är ett väletablerat byggföretag som nu utökar verksamheten genom att starta en egen avdelning för VVS-installationer.
Det här är en möjlighet för dig som vill ta ansvar, arbeta självständigt och vara med från början i uppbyggnaden av en ny verksamhetsgren.
Vi söker dig som:
Är färdigutbildad VVS-montör.
Har giltigt Säker Vatten-certifikat.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för hela installationsprocessen.
Har B-körkort.
Är noggrann, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande mot kunder och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Installation, service och ombyggnation av VVS-system.
Planering och genomförande av arbeten på egen hand.
Kundkontakt och samarbete med företagets övriga yrkesgrupper.
Medverka i utvecklingen av företagets nya VVS-avdelning.
Anställningsform: Heltid
Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@aktivbyggmalmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bygg i Malmö AB
(org.nr 556926-4772), http://www.aktivbyggmalmo.se
Kattviksgatan 25 (visa karta
)
214 58 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009425