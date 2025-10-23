VVS-montör sökes - bidra till hållbara lösningar!
2025-10-23
Är du noggrann, tekniskt kunnig och trivs med praktiskt arbete? Vi söker en VVS-montör till en av våra kunder där du får arbeta med installation, service och underhåll av moderna VVS-system.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Installation och reparation av värme-, vatten- och avloppssystem
Felsökning och underhåll
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och standarder
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trygg arbetsmiljö och erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas inom VVS och teknikKvalifikationer
Yrkesutbildning inom VVS och giltig certifiering
Erfarenhet av installation och service
Noggrann, ansvarstagande och har goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: VVS-montör + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
523 36 ULRICEHAMN Jobbnummer
9571572