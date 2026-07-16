VVS-montör med VVS-certifikat Sökes

Bob Våtrumsrenovering AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-07-16


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Är du en engagerad och självgående rörmokare som söker nästa utmaning? Vill du arbeta i ett team där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!

Publiceringsdatum
2026-07-16

Om tjänsten
Vi söker en erfaren VVS-montör för renovering av våtutrymmen hos privatkunder. Arbetet består främst av rördragning och installation i badrum och tvättstugor i samband med totalrenoveringar. Du arbetar i nära samarbete med snickare, plattsättare och elektriker för att leverera helhetslösningar med hög kvalitet.

Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som rörmokare/VVS-montör
• Har vana av arbete i badrum och våtutrymmen
• Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
• Har B-körkort
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har relevant utbildning och certifikat (t.ex. Säker Vatten)

Vi erbjuder:
• Trygg anställning i ett stabilt företag
• Ett trevligt gäng med stark teamkänsla
• Arbete med privatkunder där kvalitet och service är i centrum
• Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
• Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll

Så ansöker du
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bob Våtrumsrenovering AB (org.nr 556963-1905), http://www.bobpartner.se
104 25  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10004795

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