VVS-montör i Säffle med omnejd sökes!
Uniflex AB / VVS-jobb / Säffle Visa alla vvs-jobb i Säffle
2025-11-10
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Kil
, Mariestad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Uniflex söker nu skickliga och engagerade VVS-montörer till för uppdrag hos en kund i Säffle-området med start oktober/november.
Vi letar efter dig som är utbildad inom VVS och trivs med att arbeta praktiskt, lösningsorienterat och strukturerat. med bland annat nyinstallationer och vanligt förekommande arbetsuppgifter som montering av rörledningar, varmvattenberedare, värmeväxlare och rörbockning. Du kommer även att montera utrustning för badrum och kök.
Start: Omgående
Arbetstid: Dagtid
Lön: Enligt kollektivavtal
Ta chansen att utvecklas i yrkesrollen, bygga på din erfarenhet och bredda din kompetens!
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Praktiskt lagd och lösningsorienterad - du gillar att ta itu med problem och ser möjligheter där andra ser hinder.
Noggrann och kvalitetsmedveten - du strävar alltid efter att göra ett snyggt och hållbart jobb.
Självständig - du kan ta ansvar för dina uppgifter och planera ditt arbete effektivt.
Flexibel och samarbetsvillig - du trivs i olika arbetsuppgifter och tycker om att arbeta i team.
Det är meriterande om du har arbetserfarenhet som VVS-montör alternativt genomfört praktik en längre period. Du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan till oss idag på vår hemsida www.uniflex.se
.
Om verksamheten
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se Jobbnummer
9596354