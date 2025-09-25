VVS-montör för Service. Bra Lön & Jour!
2025-09-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Stockholm
BRA LÖN OCH VILLKOR, SÖK IDAG!
Vi söker dig som är:
• Utbildad VVS-montör
• Driven och vill lära dig
• Kan kommunicera på svenska med kunder
• B-körkort innehavare
• Positiv samt service- och kundinriktad
• Ansvarsfull, noggrann och självgående
Meriterande:
Meriterande:
• Värmepumpar, erfarenhet
Alvis Rörakut Service AB är ett VVS-företag som utför arbeten i Storstockholm till alla typer av kunder; bostadsrättsföreningar, privatpersoner, företag, fastighetsägare och entreprenader. Vi erbjuder tjänster som VVS-service, reparation, nyinstallationer, ombyggnation och allt inom värmepumpar.
Våra styrkor förutom våra professionella medarbetare är snabb hjälp och åtgärd av problem vid jour samt nöjda kunder.
Vårt kontor finns i Solna på Industrivägen 23. Vill du bli del av ett expanderande VVS-företag och gillar en varierande arbetsmiljö där ingen dag ser ut som en annan? Kanske är du en egenföretagare som tröttnat på att köra själv, vill ha ett mer varierande jobb än entreprenad eller bara ute efter ett jobb med högre lön? I så fall är jobbet som VVS-montör på Alvis Rörakut Service för dig!Om tjänsten
Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som VVS-installationer och reparationer, rörinspektioner, läckagesökningar, avloppsrensning, värmepumpservice, värmepumpsbyte, fjärrvärme och undercentraler m.m.
Du kommer arbeta främst med service för privatpersoner, fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Mycket arbete sker självständigt vilket innebär att du behöver kunna arbeta med frihet under ansvar samt se vad som behöver göras.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@alvisrorakut.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvis Rörakut Service AB
(org.nr 559013-8623), https://www.alvisrorakut.se
Industrivägen 23 (visa karta
)
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Industrivägen Jobbnummer
9527388