VVS-montör
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2026-07-26
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VVS-montör sökes till Sjöstadens VVS AB
Plats: Stockholm Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (6 månaders provanställning) Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-26Om företaget
Sjöstadens VVS AB är ett etablerat VVS-företag med bas i Stockholm/Hägersten. Vi är idag tre VVS-montörer och utför servicejobb åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Genom hög kvalitet, yrkesskicklighet och goda kundrelationer har vi byggt upp ett starkt förtroende hos våra kunder – och nu vill vi växa vidare.Om tjänsten
Vi söker en erfaren VVS-montör som kan ta egna initiativ och känner sig trygg i att arbeta självständigt ute hos kund. Rollen innebär till stor del serviceärenden hos privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, där du löser problem på plats och skapar ett professionellt intryck i varje kundmöte.
I rollen ingår bland annat att:
Utföra självständiga servicearbeten inom VVS hos BRF-, företags- och privatkunder
Felsöka, åtgärda och lösa problem direkt ute hos kund
Planera och genomföra arbetsuppgifter enligt arbetsorder och tidsramar
Ha löpande kundkontakt och säkerställa ett professionellt bemötande
Bidra till god struktur, kvalitet och ordning i det dagliga arbetet
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har flera års dokumenterad erfarenhet som VVS-montör
Är van vid servicearbete och trivs med att arbeta självständigt ute på fältet
Kan ta egna initiativ och fatta beslut på plats hos kund
Är serviceinriktad med ett professionellt och förtroendeskapande bemötande
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande (inget krav):
Erfarenhet av arbete mot bostadsrättsföreningar
Certifiering för t.ex. säker vatteninstallation eller heta arbeten
Erfarenhet av värmepumpar
Gasbehörighet
Erfarenhet av jourarbete
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Frihet under ansvar i en sammansvetsad arbetsgrupp
En arbetsplats med korta beslutsvägar, där du blir en del av teamet – inte en i mängdenSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan till fredrik@sjostadensvvs.se
eller ring 0707743819 (mobil) eller 08-283829 (fast) för mer information.
Vi tar emot ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Sjöstadens VVS AB sjöstadensvvs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Telefon
E-post: fredrik@sjostadensvvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadens VVS AB
(org.nr 559369-1982), http://www.sjostadensvvs.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011583