VVS-montör
Clavis AB / VVS-jobb / Jönköping Visa alla vvs-jobb i Jönköping
2026-07-23
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Vi söker en VVS-montör, rörmokare, rörkkrökare.. ja, kärt barn har många namn.
Vill du arbeta i ett företag där arbetsglädje, variation och gemenskap står i fokus? Då tror vi att du kommer passa hos oss!
Hos oss får du en kul vardag med både entreprenad- och servicejobb. Vi driver egna projekt och samarbetar även med duktiga samarbetspartners och kunder i Jönköping med omnejd.
Din roll hos oss
Du blir en del av ett erfaret team där du får både stöd och ansvar. Du kommer att:
Självständigt driva projekt från start till mål
Ha daglig kontakt med kollegor, kunder, grossister och samarbetspartners
Arbeta praktiskt med installation och problemlösning
Vi söker dig som är:
Utbildad VVS-montör med yrkesbevis och några års erfarenhet
Kommunikativ och trivs i mötet med kunder
Lösningsorienterad och engagerad
En lagspelare som inte räds att rycka in där det behövs – hos oss är ingen arbetsuppgift för liten
Därför trivs många hos oss
Goa kollegor
Träningspass på arbetstid – vi håller oss starka tillsammans
Frihet under ansvar och ett team som ställer upp för varandra
Bra lön, schyssta villkor enligt kollektivavtal
Flexibla arbetstider för den som behöver för att få vardagen att funka
Möjligheter att vidareutbilda dig inom VVSPubliceringsdatum2026-07-23Om företaget
Med hjärtat i VVS-servicen och ett starkt engagemang för morgondagens hållbara lösningar erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster inom VVS-entreprenader och VVS-service. Utöver det erbjuder vi allt inom badrum och kompletta poolinstallationer.
Vi är verksamma i Jönköpingsregionen med kontor och verkstad i Hovslätt. Med Clavis VVS – en del av Comfort, får du trygga garantier, hög branschkompetens och ett rikstäckande nätverk av certifierade installatörer utan att vi tappar vår lokala närvaro, flexibilitet och personliga service.
Som medarbetare inom Comfort har du möjligheter att ta del av och utbilda dig vidare inom VVS-området. Vad är ditt nästa steg?
📍 Plats: Jönköping
📆 Tjänst: Heltid, tillsvidare
🚗 Krav: B-körkort & VVS-montör med yrkesbevis ( minst 2 års yrkeserfarenhet)
🗓️ Ansök senast: 31 augusti – vi gör urval löpande
👉 Hör av dig till Amanda på 070-882 39 07 / amanda@clavisvvs.se
alt. Klas på 0708787314
💬 Besök gärna vår hemsida eller våra sociala medier för att läsa mer om oss eller se vår vardag. --> Clavis_VVS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: amanda@clavisvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clavis AB
(org.nr 559138-5090)
Norrahammarsvägen 127 C (visa karta
)
556 27 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Amanda Vallin amanda@clavisvvs.se 0708823907 Jobbnummer
10009953