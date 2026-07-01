VVS-montör
Torsby kommun, Torsby Bostäder AB / VVS-jobb / Torsby Visa alla vvs-jobb i Torsby
2026-07-01
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Var med och utveckla framtidens Torsby
Vill du ha ett arbete där du ser resultatet av det du gör varje dag? Där du får arbeta självständigt, ta eget ansvar och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Då kan Torsby Bostäder vara din nästa arbetsplats.
Vi är ett kommunägt bostadsbolag med cirka 1 300 lägenheter och ett 60-tal lokaler runt om i Torsby kommun. Varje dag arbetar vi för att skapa trygga, hållbara och trivsamma boenden för våra hyresgäster. Nu söker vi dig som vill vara med på den resan.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med service, underhåll, felsökning och utveckling av våra fastigheter. Samtidigt är du med och driver vårt arbete mot smartare energianvändning, modern teknik och hållbara installationer.
Vi tror på frihet under ansvar. Här får du förtroende att planera ditt arbete, möjlighet att påverka och korta beslutsvägar när nya idéer ska bli verklighet. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra, delar med oss av vår kunskap och har nära till skratt.
Vi erbjuder en trygg anställning med goda villkor, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsplats där din erfarenhet och dina idéer verkligen uppskattas.
Hos Torsby Bostäder gör du mer än att installera och reparera – du bidrar till att människor har fungerande och trivsamma hem varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som VVS-montör hos Torsby Bostäder ansvarar du för drift, service, underhåll och felsökning av VVS-installationer i vårt fastighetsbestånd. Du arbetar med allt från felanmälningar och reparationer till mindre installationer, energieffektivisering och tekniska förbättringar. Rollen innebär nära kontakt med våra hyresgäster och ett varierat arbete där du planerar och genomför insatser både självständigt och tillsammans med kollegor och entreprenörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har VVS-utbildning eller motsvarande kompetens samt erfarenhet av service, underhåll och felsökning inom VVS. Du har god kunskap om värme-, vatten- och sanitetsinstallationer, B-körkort och grundläggande datorvana. Du behärskar svenska i tal och skrift och har ett intresse för ventilation samt styr- och reglerteknik.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsförvaltning, ventilation, styr- och reglerteknik, undercentraler för fjärrvärme eller utbildningar inom exempelvis energioptimering och Heta Arbeten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TBAB/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby Kommun
(org.nr 212000-1777)
685 34 Torsby (visa karta
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685 34 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsby kommun, Torsby Bostäder AB Kontakt
fastighetsingenjör
Henrik Larsson 0560-272 47 Jobbnummer
9986349