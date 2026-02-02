VVS-Montör
2026-02-02
Vill du arbeta med varierande entreprenadprojekt i ett stabilt och växande VVS-bolag med stark laganda?
Då kan detta vara rätt nästa steg för dig, ansök redan idag!
Ett väletablerat VVS-företag söker nu en engagerad VVS-montör och till entreprenad i Västerås, med fokus på ett långsiktigt uppdrag tillsammans med en större beställare inom bostadsutveckling.
Bolaget har cirka 35 anställda, varav majoriteten är montörer, och bedriver både service- och entreprenadverksamhet. Verksamheten är en del av en av Nordens största installationskoncerner, vilket ger hög stabilitet, trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Om rollen:
Som VVS-montör på entreprenadsidan arbetar du huvudsakligen i team. Arbetet omfattar både nyproduktion och ombyggnation inom bostäder och kommersiella fastigheter.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Stambyten.
Nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter.
Om- och tillbyggnationer.
Badrumsrenoveringar.
Energibesparingsåtgärder i fastigheter.
Optimering av värmesystem.
Installation och utbyte av fjärrvärmecentraler och värmepannor.
Vattenrening och vätskebehandling i värmesystem.
Företaget utför allt från större entreprenader (bostäder, industri- och kommersiella fastigheter) till mindre projekt såsom villor och stamrenoveringar.
För att lyckas i rollen har du:Certifiering som VVS-montör.
B-körkort.
Säker Vatten-certifikat.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Erfarenhet av entreprenad (starkt meriterande).
Svetskunskaper (meriterande).
Vi söker dig som:Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta i team på entreprenad.
Har ett professionellt och trevligt bemötande mot kunder och samarbetspartners.
Har ett tydligt servicetänk och alltid strävar efter att göra kunden nöjd.
Vill vara en del av ett företag där man hjälper varandra och där arbetsglädje är viktigt.
Vi erbjuder:Trygg anställning i ett växande bolag inom en mycket stabil koncern.
Spännande och långsiktiga entreprenadprojekt i Västerås.
Månadslön + ackord.
Kollektivavtal (Teknikinstallationsavtalet).
Provanställning som övergår i tillsvidareanställning.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Ersättning
