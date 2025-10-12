VVS-montör
Mölndal
Partille
Kungälv
Lerum
I rollen som VS montör ansvarar du för installation, service och underhåll av VS system i både nya och befintliga byggnader. Vi söker dig med relevant yrkesutbildning som certifierad VS montör.
Som person är du positiv, ansvarsfull och med god känsla för service. Du är van vid att arbeta själv men har även god förmåga att arbeta i team. Du är självgående, noggrann och lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt i att vårda befintliga relationer för att skapa långvariga samarbeten och alltid sätta kunden i centrum. Vi arbetar med ledorden Flexibilitet och Fokus. Det innebär att vi ska leverera allt med så mycket flexibilitet som möjligt och ha fokus på kundens behov och önskemål, dagens uppgift, kollegor, medmänniskor och miljö.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@itk-installationsteknik.se
