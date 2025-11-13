VVS-lärare till Praktiska Gymnasiet
Vill du vara med och inspirera nästa generation av VVS-montörer? Har du erfarenhet från branschen och en passion för lärande? Praktiska Gymnasiet i Luleå söker nu en engagerad och kunnig VVS-lärare för att stärka deras team och bidra till elevernas framgång!Arbetsuppgifter
Praktiska Gymnasiet är en plats där vetgirighet och samarbete står i centrum där medarbetarna ges rätt förutsättningar för att lyckas. Som yrkeslärare inom VVS på Praktiska Gymnasiet kommer du att undervisa elever i årskurs 2 och 3 i VVS-kurser. Du blir en del av ett inkluderande arbetslag och kommer att arbeta nära andra mentorer för att säkerställa att eleverna får bästa möjliga stöd i sin utbildning. Du kommer även att ha en aktiv roll i mentorskap och APL-besök, där din kontakt med branschen blir avgörande.
Tjänsten är på 100% och tillträds omgående eller enligt överenskommelse. Du blir anställd direkt av Praktiska Gymnasiet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Undervisa och coacha elever i kurser med inriktning VVS-montör.
• Att som mentor stödja elevernas lärande och utveckling.
• Arbeta ämnesöverskridande tillsammans med andra lärare för att främja elevens helhetsutveckling.Profil
Vi söker dig som:
• Är legitimerad yrkeslärare inom VVS och fastighet/VVS-montör, alternativt dig som har lång erfarenhet från VVS-branschen.
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med lärande, exempelvis som handledare.
• Är öppen för att bidra med idéer och förbättringar i skolans inkluderande organisation.
• Har en genuin vilja att arbeta med ungdomar och hjälpa dem nå sina mål.
Vad vi erbjuder:
• En stabil och utvecklingsorienterad arbetsmiljö med nya, välanpassade lokaler.
• Möjlighet att arbeta i ett kompetent team där samarbete och ständig utveckling står i fokus.
• En arbetskultur där dina insatser värderas och högt i tak för nya idéer.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag - vi arbetar löpande med processen och den kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen men du anställs direkt av Praktiska Gymnasiet Luleå.
