VVS-kompetent hantverkare
Nöjeskvarteret Malmborgen AB / VVS-jobb / Malmö Visa alla vvs-jobb i Malmö
2026-06-29
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Till vår verksamhet söker vi nu en ambitiös och engagerad hantverkare gärna med specialitet inom VVS för primärt underhåll och reparationer. Vi ser gärna att du arbetat med generellt fastighetsskötsel och hantverk, snickeri och reparationer sedan tidigare.
Meriterande är om du har en utbildning inom relevant område. Du har en god kännedom om olika verktyg och hur dessa ska tillämpas på bästa sätt.
Som person är du noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer. Du är även självgående och inte rädd för att ta initiativ.
För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag som på sikt kan leda till ett totalansvar för våra samtliga enheter vaktmästeri och hantverk. För våra gästers skull ser vi gärna att du är snus-och rökfri.
Ansökningar tages emot löpande och anställning påbörjas omgående. Arbete är deltid/heltid ca 30-40 timmar per vecka.
För frågor, kontakta: markus.walterstrom@malmborgen.nu
Vänligen märk er ansökan "VVS Hantverk NKM 2026"
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverk VVS NKM 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nöjeskvarteret Malmborgen AB
(org.nr 559293-3120)
Malmborgsgatan 7 (visa karta
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211 38 MALMÖ Jobbnummer
9983327