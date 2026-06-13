VVS-Isolerare
Precision VVS & Byggteknik Sverige AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-06-13
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VS RÖRISOLERARE SÖKES TILL PRECISION VVS & BYGGTEKNIK AB
Vill du utvecklas i ett företag där din insats verkligen märks?
Precision VVS & Byggteknik AB fortsätter att växa och söker nu fler engagerade rörisolatörer till vårt team.
Vi arbetar med allt från serviceuppdrag och ROT-projekt till större entreprenader åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och kommunala beställare. Tack vare ett starkt förtroende från våra kunder har vi en välfylld projektportfölj och långsiktig stabilitet.
Hos oss blir du inte en i mängden. Vi är ett företag där ansvar, yrkesstolthet och kvalitet värderas högt, samtidigt som vi satsar stort på våra medarbetares utveckling.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk isolering och rörisolering
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete
Håller hög kvalitet och är noggrann i ditt utförande
Är lösningsorienterad och serviceinriktad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vill utvecklas tillsammans med företaget
Det här får du hos oss
Konkurrenskraftig lön
Vi erbjuder en marknadsmässig lön som speglar din erfarenhet, kompetens och prestation.
Prestationsbaserat bonussystem
Utöver din fasta lön erbjuder vi ett attraktivt bonussystem där du får ta del av företagets och projektens framgångar. Vi tycker att hög kvalitet, effektivitet, ansvarstagande och engagemang ska löna sig.
Trygga villkor
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Arbetskläder och moderna verktyg
Teambuilding och årlig utlandsresa med företaget
Utvecklingsmöjligheter
Vi tror på att utveckla våra medarbetare internt. För rätt person finns goda möjligheter att växa vidare inom företaget och ta större ansvar i framtida projekt.
Varför Precision?
Vi bygger vår verksamhet på professionalism, kvalitet och långsiktiga relationer. Samtidigt vill vi behålla den familjära känslan där alla känner sig delaktiga och där beslutsvägarna är korta.
Vi söker inte bara en rörisolatörer. Vi söker personer som vill vara med och bygga något större tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-13Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:
JOBB@PRECISIONVVS.SE
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: jobb@precisionvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-Isolerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precision VVS & Byggteknik Sverige AB
(org.nr 559180-5584)
Puckgränd 20 (visa karta
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129 49 HÄGERSTEN Jobbnummer
9962473