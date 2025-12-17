VVS-ingenjör till Bengt Dahlgren
2025-12-17
Har du jobbat ett par år inom VVS och är redo för ett nästa steg i karriären? Trivs du i en teknisk roll där struktur, kommunikation och problemlösning står i centrum? Bengt Dahlgren växer och vi letar nu efter deras nästa kollega - missa inte chansen!
OM ROLLEN
Som VVS-ingenjör hos Bengt Dahlgren får du en varierad och utvecklande roll där du snabbt får ta stort ansvar i projekten. Du kommer att jobba i nära samarbete med både kollegor och kunder i en mix av olika projekt runtom i Skåne, både ombyggnationer och nybyggnation.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Projektering och detaljkonstruktion inom ventilation och VS
• Delta i projekteringsmöten och koordinera mot andra discipliner
• Utforma lösningar för olika projekt; alltifrån industrier och produktionsanläggningar till hotell och flerbostadsprojekt.
• Ta fram tekniska handlingar, flödesberäkningar och materialval
• Medverka i uppstart, produktion och överlämning av projekt.
Här blir du en viktig del av ett engagerat team där din kompetens och delaktighet verkligen värdesätts och du erbjuds bland annat:
• Möjlighet att utvecklas genom internutbildningar och erfarenhetsutbyte
• Spännande och tekniskt utmanande projekt
• Flexibla arbetsformer och balans mellan kontor och fält
• Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal
OM BENGT DAHLGREN
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och är cirka 700 medarbetare runt om i landet. Här kombineras djup specialistkompetens inom installation, energi, brand, konstruktion och miljö med en varm, inkluderande kultur där samarbete och utveckling står i fokus. Med stark lokal närvaro och ett brett teknikspann arbetar de nära sina kunder för att skapa hållbara och innovativa lösningar som gör skillnad, både idag och i framtiden.
Hos Bengt Dahlgren får du det bästa av två världar, känslan av ett mindre, familjärt bolag och tryggheten som kommer med att vara en del av ett större företag.
VEM SÖKER VI?
Vi tror att du trivs i en roll där teknik, problemlösning och samarbete står i centrum. Med ett driv och stort kundfokus trivs du i en roll där du får växa, ta ansvar och vara med och skapa värde, både för kunden och teamet.
Skallkrav
• Minst 2 års arbetserfarenhet av konstruktion inom VVS, ventilation och/eller VS
• Svenska flytande i tal och skrift
• Goda kunskaper i MagiCAD och/eller Revit
Meriterande
• Praktisk arbetslivserfarenhet från branschen
• Körkort B
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Träff med Bengt Dahlgren
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Emma Dicksson via e-post: emma.d@framtiden.com
.
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos Bengt Dahlgren.
VILLKOR
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Malmö, Helsingborg eller Kristianstad
• Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
• Omfattning: Heltid
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Framtiden AB Kontakt
