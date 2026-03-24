VVS-ingenjör Ta nästa steg som konsult
2026-03-24
Vi söker dig som vill mer än bara rita tekniska system
Arnco är ett konsultbolag som levererar tekniska lösningar som gör skillnad - från industri, ishallar och badhus till offentliga byggnader och specialanläggningar. Här blir du inte bara en kugge i ett maskineri - du blir expert, rådgivare och projektledare i egna uppdrag.
Vi växer och söker nu VVS-ingenjörer som vill:
Driva egna projekt tidigt
Ta ansvar och leverera lösningar som sticker ut
Utvecklas i en konsultroll med tekniskt djup och kundkontakt
Ditt uppdrag
Som VVS-ingenjör på Arnco är ingen dag den andra lik. Du får:
Projektera VVS-system i komplexa byggprojekt
Arbeta med kylsystem, industri, badhus och offentliga uppdrag
Både rita, dimensionera och vara med i kunddialog
Växa i rollen och ta större ansvar för projekt och team
Du blir en nyckelspelare som får kombinera tekniskt kunnande med rådgivning och problemlösning.
Vi tror att du har
Relevant eftergymnasial utbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i Revit/MagiCAD
B-körkort
Mycket god svenska och engelska
Meriterande: erfarenhet av kyla, sprinkler eller installation inom rör eller ventilation.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar när tekniken utmanas. Du vill växa i både specialistroll och konsultroll - och få påverka både projekt och arbetssätt.
Vad vi erbjuder
Konsultrollen med frihet och ansvar - här är det du som styr din utveckling
Spännande och varierande projekt som utmanar din kompetens
Kollegor som brinner för teknik och kunskapsdelning
Entreprenöriell kultur med korta beslutsvägar
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande. Ditt nästa projekt väntar på dig på Arnco. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: matilda.ornmark@arnco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-Ingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arnco AB
Fiskhamnsgatan 10
414 51 GÖTEBORG
For detta jobb krävs körkort.
Arnco Kontakt
Matilda Örnmark matilda.ornmark@arnco.se
