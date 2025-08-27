VVS-ingenjör
Är du redo att ta dig an VVS- och ventilationsfrågor i teknikintensiva miljöer där hållbarhet och innovation står i centrum? Nu söker vi en VVS-ingenjör till vårt förvaltningsområde i Lund - en roll för dig som vill bidra till framtidens campus och trivs i dynamiska samarbeten med högteknisk komplexitet.
Som VVS-ingenjör ingår du i avdelningen Operativt teknikstöd och utgör vår spetskompetens inom området VVS. Du bidrar med specialistkunskaper inom någon eller några teknikområden. Arbetet sker i nära samarbete med andra ingenjörer inom styr, el och energi, där du bidrar med expertis inom försörjningssystem för värme, kyla, vatten och ventilation.
Rollen fungerar som ett tekniskt stöd till förvaltning, byggprojekt och fastighetsutveckling. Du är även delaktig i att utveckla arbetssätt och tekniska lösningar - ibland inom forskningsprojekt som pågår kring våra försörjningssystem och framtida lösningar.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Lund och rapporterar till Chef för avdelningen Operativt teknikstöd.
Vill du bli en del av teamet - varmt välkommen med din ansökan. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Ansvarsområden
Övriga ansvarsområden som ingår i rollen:
Stötta förvaltning och projektenheten i VVS-frågor.
Vara expertstöd vid om- och nybyggnationer
Optimera och utveckla VVS- inkl komplexa ventilationssystem.
Bidra till kunskap och systemutveckling av marklager och värmepumpsystem.
Ansvara för att våra VVS-system är rätt dimensionerade och underhålls rätt.
Bidra till utveckling av moderna driftstrategier.
Analyser av tekniska problem inom VVS-området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En akademisk examen som civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot VVS och ventilation.
5-10 års erfarenhet inom området, exempelvis som VVS-ingenjör eller konsult.
Djupgående kunskaper inom VVS och ventilationssystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vana av att arbeta i Office-paket.
Det är meriterande om du har kunskaper inom styr- och reglerteknik.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett engagemang och genuint intresse för teknisk utveckling. Du är van vid att ta egna initiativ och att vara drivande i olika typer av förbättringsarbete. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trivs med att växla mellan strategiskt arbete och snabba insatser. Då rollen innebär tätt samarbete med andra är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och lyhörd inför olika perspektiv. Vi värdesätter förmågan att tänka långsiktigt och se helheten, samtidigt som du har ett affärsmässigt tänk.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
