VVS Montörer & Ledande montörer
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2026-07-18
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VVS-MONTÖRER SÖKES TILL PRECISION VVS & BYGGTEKNIK AB
Vill du utvecklas i ett företag där din insats verkligen märks?
Precision VVS & Byggteknik AB fortsätter att växa och söker nu fler engagerade VVS-montörer till vårt team.
Vi arbetar med allt från serviceuppdrag och ROT-projekt till större entreprenader åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och kommunala beställare. Tack vare ett starkt förtroende från våra kunder har vi en välfylld projektportfölj och långsiktig stabilitet.
Hos oss blir du inte en i mängden. Vi är ett företag där ansvar, yrkesstolthet och kvalitet värderas högt, samtidigt som vi satsar stort på våra medarbetares utveckling.
Vi söker dig som
Är utbildad VVS-montör
Har erfarenhet från branschen
Tar ansvar för ditt arbete och håller hög kvalitet
Är lösningsorienterad och serviceinriktad
Vill utvecklas tillsammans med företaget
Det här får du hos oss
Konkurrenskraftig lön
Vi erbjuder marknadsmässig lön som speglar din erfarenhet, kompetens och prestation.
Prestationsbaserat bonussystem
Utöver din fasta lön har vi ett attraktivt bonussystem där du får ta del av företagets & projektets framgång. Vi vill att medarbetare som bidrar till goda resultat också ska få möjlighet att påverka sin egen ersättning. Hög kvalitet, effektivitet, ansvarstagande och engagemang ska löna sig.
Trygga villkor
Kollektivavtal
Tjänstepension
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder och moderna verktyg
Teambuilding utlandsresa en gång per år
Utvecklingsmöjligheter
Vi tror på att utveckla våra medarbetare internt. För rätt person finns möjligheter att växa vidare till exempelvis ledande montör, arbetsledare eller projektledare.
Varför Precision?
Vi bygger vår verksamhet på professionalism, kvalitet och långsiktiga relationer. Samtidigt vill vi behålla den familjära känslan där alla känner sig delaktiga och där beslutsvägarna är korta.
Vi söker inte bara en montör – vi söker personer som vill vara med och bygga något större tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-18Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:
JOBB@PRECISIONVVS.SE
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobb@precisionvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precision VVS & Byggteknik Sverige AB
(org.nr 559180-5584)
Puckgränd 20 (visa karta
)
129 49 HÄGERSTEN Jobbnummer
10005963