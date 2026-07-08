VVS montör Pool
Karlstad Pool och Spa AB / VVS-jobb / Karlstad Visa alla vvs-jobb i Karlstad
2026-07-08
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Som Pool och Spabads- reparatör arbetar du självständigt och svarar för sedvanligt felavhjälpande underhåll och reparationer efter felanmälan på Pooler och Spabad. Och nymontage av Pool. Blir endel resande i Värmland och Dalsland. Mestadels runt Karlstad området.
Löpande kontakter med kunder och entreprenörer är en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Även hanteringen av inköp av förbrukningsmateriel och vård av egen arbetsutrustning. Tjänsten kan även innefatta arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel och enklare bilvård.
Arbetet som reparatör innebär en varierad vardag med frihet under ansvar.
I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
Sedvanligt felavhjälpande underhåll efter felanmälan
Felsökning
Reparationer och underhåll inom Poolteknik, Spabad
Hantera dagliga kundkontakter
Avrapportering i våra digitala system
Du arbetar i mobiltelefonen eller dator med att ta emot och avrapportera ditt arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du förväntas på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är lösningsorienterad, prestigelös och hjälpsam. Vi vill att du har förmågan att se och bemöta våra kunders behov. Vi vill att du ska vara en lagspelare som ställer upp för dina kollegor då rollen även innebär att täcka upp där behov uppstår.
Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som:
har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsdrift eller förvaltning eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt och har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
skriver och talar svenska obehindrat
meriterande om du har yrkesbevis/certifikat inom vvs eller el
Intervjuer sker löpande med direkt anslutande provanställning 6 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
på mail
E-post: kristin@folkpoolkarlstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstad Pool och Spa AB
(org.nr 556920-4521)
Blockgatan 10 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Pool & Spa AB Jobbnummer
9997493