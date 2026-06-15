VVS Montör Göteborg
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2026-06-15
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Plats: Göteborg | Omfattning: Heltid | Start: Enligt överenskommelse
Vi söker en VVS Montör
Techem IMD-system tillhandahåller mätare, system och tjänster för individuell mätning och debitering (IMD) av vatten-, värme- och elförbrukning i flerbostadshus och radhusområden.
Vi hjälper våra kunder att installera mätare och sköter därefter automatisk avläsning, kontroller och debiteringsunderlag.
Vill du arbeta praktiskt, träffa människor och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen:
Till Göteborg söker vi nu en fälttekniker som blir en del av vårt befintliga team, med arbetsledning från huvudkontoret i Svedala. Du utgår från vårt lager och kontor i Göteborg och arbetar främst i Göteborg med omnejd, men resor till andra orter i Sverige kan förekomma.
Som montör hos oss arbetar du självständigt ute på fältet med:
Installation av vatten- och värmemätare
Driftsättning av system för fjärravläsning
Felsökning och service
Arbetet sker främst i bostäder, vilket innebär daglig kontakt med kunder.
Ditt ansvar:
För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarsfull, lösningsorienterad och händig – och du trivs i sociala sammanhang. Du har ett tekniskt intresse och kunskap inom VVS, teknik och fastighet.
I rollen ingår även att:
planera ditt arbete och säkerställa rätt material
ha koll på lager och utrustning
dokumentera utförda arbetenPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Utbildad VVS-montör eller motsvarande erfarenhet
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av installationer och underhåll av fastighetstekniska vatten- och/eller värmesystem
Vi erbjuder:
Möjlighet att genom ditt arbete bidra till att andra kan minska sin klimatpåverkan
Ett team med hög kompetens, engagemang och framtidstro
Konkurrenskraftiga förmåner och utvecklingsmöjligheterOm företaget
Techem IMD System är specialister på individuell mätning och debitering (IMD). Vi är ett familjärt företag med cirka 25 medarbetare och kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Med över 20 års erfarenhet och generalagenturen för Techems system i Sverige fortsätter vi att växa.
Läs mer på: www.imd-system.seSå ansöker du
Vi värdesätter din inställning och dina personliga egenskaper lika högt som din erfarenhet.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan mottages endast via länken, ej mail! Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IMD Sverige AB
(org.nr 556783-5367), https://www.imd-system.se/
Svetsaregatan 2 (visa karta
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233 51 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962708