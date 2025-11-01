VVS Montör, Fastighetskötare i Hässelby och Skärholmen
2025-11-01
Vi söker nu en erfaren VVS montör som kan även arbeta som fastighetsskötare på våra fastigheter.
Vi förvaltar över 1600 hyreslägenheter och 2000 kommersiella lokaler i stor Stockholm.
Vi söker en erfaren VVS-montör till vårt lag. Vi utför renoveringar av lägenheter och lokaler efter kunderna och fastighetsägarnas behov.
Vi söker en duktig, noggrann, lojal VVS-montör som vill arbeta med fastighetsskötsel generellt.
Vi söker Dig som gillar att ta ansvar och är självgående. Du ska vara social och ha ett bra bemötande mot Dina arbetskamrater och kunder.
Utbildning inom VVS
Minst 3års arbetslivserfarenhet inom VVS och byggbranschenKörkortskrav
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: work@wonnafast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aeternum Holding AB
