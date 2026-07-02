VVS isolering i Örebro, Stockholm och ludvika
Isolering och Brandteknik Sverige AB / Montörsjobb / Örebro Visa alla montörsjobb i Örebro
2026-07-02
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Vill du arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, varierande projekt och god sammanhållning?
Nu söker vi på Isolering och Brandteknik en engagerad teknisk isolerare till vårt team för arbeten i Örebro, Stockholm och Ludvika.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som teknisk isolerare hos oss arbetar du med isolering inom entreprenad, fastighet och service. Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt och kan bland annat innefatta:
Montering av teknisk isolering på rör och ventilation
Brandtätning och ljudtätning
Plåtbeklädnad
Arbete ute hos våra kunder inom både nyproduktion och serviceuppdrag
Resor och arbete på olika orter förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk isolering
Är självgående men också fungerar bra i team
Har god arbetsmoral och tar ansvar för ditt arbete
Trivs i en praktisk och varierande arbetsmiljö
Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet av:
Brandtätning
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor och god laganda
Möjlighet till utveckling inom företaget
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka CV och gärna några rader om dig själv till: info@isoleringbt.se
eller besök vår hemsida: https://www.isoleringbt.se/lediga-jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.
Välkommen med din ansökan till Isolering och Brandteknik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@isoleringbt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk isolerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isolering och Brandteknik Sverige AB
(org.nr 559297-9503)
Lertagsgatan 52 B (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Isolering & Brandteknik Sverige AB Jobbnummer
9990373