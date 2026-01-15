Vvs
Swebygg Aaa AB / VVS-jobb / Knivsta Visa alla vvs-jobb i Knivsta
2026-01-15
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swebygg Aaa AB i Knivsta
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi på Swebygg AB söker nu en självständig och erfaren VVS-montör för anställning.
Vi arbetar med både nyproduktion och renoveringar, främst inom badrum, kök och bostadsprojekt.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Installation och montering av VVS-system
Badrumsrenoveringar (enligt branschregler)
Service, felsökning och ombyggnation
Samarbete med snickare, elektriker och projektledning
Vi söker dig som
Har erfarenhet som VVS-montör
Arbetar självständigt och ansvarstagande
Har god yrkesstolthet och levererar kvalitet
Talar svenska eller engelska
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Trygg arbetsgivare med tydliga projekt
Bra arbetsmiljö och seriösa kunder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete
Arbetsområde: Uppsala med omnejd
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: Info@swebyggab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vvs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swebygg Aaa AB
(org.nr 559174-9527), https://swebyggab.se/
Södervägen 11 B (visa karta
)
741 43 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9687189