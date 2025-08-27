VVS - montör sökes till Sunne!
Vi söker nu skickliga VVS-montörer till en av våra kunder i centrala Sunne!
I rollen kommer du främst att arbeta med nyinstallationer samt vanligt förekommande uppgifter såsom montering av rörledningar, varmvattenberedare, värmeväxlare och rörbockning. Du kommer även att installera utrustning till kök och badrum. Viss introduktion och upplärning sker på plats.
• ? Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
• ? Lön: Enligt gällande kollektivavtal
• ? Start: Omgående
Detta är ett långsiktigt uppdrag med mycket goda möjligheter till anställning direkt hos kund för rätt person.
Vem är du?
Vi söker dig som har en VVS-utbildning i grunden och gärna tidigare erfarenhet som VVS-montör. Det är meriterande om du har goda kunskaper i att läsa ritningar.
Du trivs med att ta ansvar, är självgående och ser vad som behöver göras - samtidigt som du samarbetar väl med kollegor. Du är arbetsglad, noggrann och har ett starkt driv att leverera kvalitativa resultat inom utsatta tidsramar.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
