Vuxenutbildningen söker matematiklärare!
Timrå Kommun / Gymnasielärarjobb / Timrå Visa alla gymnasielärarjobb i Timrå
2025-08-18
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning
Vill du vara en viktig del av Timrås utveckling och framtid? Sök då till oss på Vuxenutbildningen!
Timrå, länet och Sverige står inför stora utmaningar kring kompetensförsörjning och vuxenutbildningens betydelse blir allt viktigare.
Är du en skicklig och behörig gymnasielärare i matematik som har förmågan att arbeta flexibelt och individanpassat utifrån varje elevs behov?
Vill du tillsammans med engagerade kollegor vara med och bidra i vårt viktiga arbete? Då är detta en tjänst för dig!
Vi söker en lärare i matematik i kombination med annat ämne som tillsammans med våra befintliga lärare vill utveckla vår verksamhet ytterligare.Dina arbetsuppgifter
Vårt arbetssätt består i att stötta alla våra elever och medborgare - oavsett om de studerar via externa utbildningsleverantörer, hos andra kommuner eller i egen regi.
Vår målsättning är att bedriva fler kurser i egen regi samt utveckla samarbetet med både utbildningsleverantörer och andra kommuner. Du förväntas även att bidra i arbetet kring upphandling, avtalsefterlevnad och uppföljning av utbildningsleverantörer.
Arbetet kräver därför en god samarbetsförmåga och hög grad av engagemang - du kommer att ingå i ett arbetslag men förväntas samarbeta med organisationens alla funktioner. Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasiebehörighet i matematik i kombination med annat ämne på gymnasienivå.
Erfarenhet av digitala arbetssätt är meriterande och vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontakta oss så berättar vi mer!
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100 %.
Semestertjänst, månadslön.
Helg- och kvällstjänstgöring förekommer.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn och utbildning, KomVux Kontakt
Martin Eriksson 0701903656 Jobbnummer
9462070