Vuxenenheten i Mölndal söker två behandlingsassistenter
Mölndals kommun / Behandlingsassistentjobb / Mölndal Visa alla behandlingsassistentjobb i Mölndal
2025-12-18
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter. Vi arbetar i traditionell uppdelning av verksamhetsområdena IFO (individ- och familjeomsorg) och AFE (arbetsmarknad och försörjning) samtidigt som vi utmanar oss i att jobba övergripande med processer där vuxenheten är del av processledningsgruppen boende och beroende. Till förvaltningen hör även en administrativ stab.
Vuxenenheten består av både utredande socialsekreterare och öppenvårdspersonal. Vi är i nuläget åtta socialsekreterare och sju behandlare som arbetar med målgruppen vuxna personer 25 år och uppåt som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och/eller spel om pengar. Övriga medarbetare på enheten arbetar i vår mottagsfunktion samt med målgruppen unga vuxna (18-24 år). På enheten har vi ett nära arbetsledarskap med två enhetschefer, två förste socialsekreterare och en metodhandledare. På enheten har vi olika erfarenhet och bakgrund, det gemensamma är att vi är engagerade och måna om att vår målgrupp får stöd utifrån sina behov.
Nu utökar vi vår enhet och söker därför två engagerade och drivna behandlingsassistenter vars främsta uppgift blir att stärka klienten i det egna boendet med både praktiska och behandlande insatser för att våra klienter ska bli självständiga och kunna öka sin egenmakt.
Samtlig personal på enheten erbjuds extern processhandledning och ett generöst friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Inom vuxenområdet arbetar vi med målet hemma först för att möjliggöra fler insatser på hemmaplan. Vi är i en förändringsprocess som kräver flexibilitet, vilja till förändring och utveckling. Förutom interna boendeformer, erbjuder vi Bostad först, arbetsrehabiliteringsprocessen IPSADAS samt samverkan med sjukvården gällande en mer flexibel sjukvård i form av ACT-krans (Acceptance and Commitment Therapy).
Som behandlare på Vuxenenheten kommer du främst att arbeta med insatsbeslutade uppdrag. Vilket kan vara kartläggningsguppdrag, stöd-och motivationssamtal för att minska drog-och alkoholanvändning, struktur i vardagen, stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och guidning till eventuella insatser från andra huvudmän samt individuell hjälp att söka bostad i syfte att komma ut på den reguljära bostadsmarknaden.
Utifrån den nya socialtjänstlagen och förebyggande arbete och tidiga insatser arbetar vi även för att starta upp insatser utan behovsprövning, IUB, efter årsskiftet. I den formen planerar vi för att kunna erbjuda allt ifrån rådgivande samtal för individer och anhöriga, stöd-och motivationssamtal och behandlingsinsatser för att möta behoven hos kommuninvånarna utifrån ett skadlig bruk-och beroende av alkohol, droger och/eller spel om pengar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socialpedagog, behandlingspedagog och/eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har genomgått grundläggande utbildning i till exempel MI, Vård- och stödsamordning, MET och/eller ÅP. Meriterande är utbildning inom CRA, CRAFT samt tidigare erfarenhet av arbete inom området skadligt bruk och beroende och samsjuklighet.
För att trivas i rollen som behandlingsassistent bör du tycka om att arbeta nära klienten i deras vardag och i deras boende. Du ska ha lätt för att ta kontakt med människor och arbeta för att den enskilde når största möjliga självständighet utifrån sin enskilda förmåga. Arbetet förutsätter ett intresse för varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i skrift, ha datorvana och ha god kunskap i Socialstyrelsens föreskrifter för dokumentation hos utförare.
För att verksamheten ska fungera och för en god arbetsmiljö kräver arbetet att du tycker om att arbeta självständigt utifrån uppdrag samt att du har förmåga att driva en förändringsprocess framåt tillsammans med klienten. Du behöver ha en god strukturell förmåga och hög grad av flexibilitet, detta då delaktighet och samverkan med kollegor är grunden till att vi tillsammans kan utföra våra uppgifter och nå våra mål. En god samarbetsförmåga är mycket viktig och du ska vara trygg i dig själv och ha ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och samverkansparter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstidens förläggning är i nuläget dagtid, men det kan komma att ändras utifrån behov.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Carin Walles carin.walles@molndal.se 079-0670971 Jobbnummer
9651153