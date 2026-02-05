Vuxenbibliotekarier till Frölunda bibliotek
2026-02-05
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Vill du arbeta med litteratur som konstform och med läsning som en väg till upplevelse, kunskap och bildning? Söker du ett kreativt arbete där läsfrämjande står i centrum? Nu söker vi två engagerade och initiativrika bibliotekarier med fokus på våra vuxna besökare som vill vara med och utveckla verksamheten på Frölunda bibliotek.
Som vuxenbibliotekarie arbetar du med att utveckla och driva verksamhet riktad mot våra vuxna besökare. I ditt arbete utgår du från ett deltagarstyrt perspektiv. Du utvecklar kontakt och dialog med besökare, boende, föreningsliv och andra aktörer i området för att skapa ökad delaktighet och inflytande. De två tjänsterna har olika inriktningar - den ena med fokus på skönlitteratur och den andra med fokus på tillgänglighet.
I rollen med inriktning skönlitteratur ansvarar du för att driva, utveckla och samordna lässtimulerande och läsfrämjande verksamhet. Det kan exempelvis innebära att planera aktiviteter, workshops, utställningar och evenemang för vuxna utifrån ett brett och inkluderande textbegrepp. Du arbetar aktivt med att lyfta litteraturen som konstform och bidrar till bibliotekets demokratiuppdrag genom att stärka vuxnas läsande och bidra till att minska läsklyftor i samhället.
I rollen med inriktning tillgänglighet ansvarar du för att utveckla och driva bibliotekets tillgänglighetsarbete. Du bidrar till att stärka tillgänglighetsperspektivet med målet att så många som möjligt ska kunna ta del av bibliotekets verksamhet och tjänster. Arbetet innefattar att planera program med fokus på inkludering och att spegla samhällets mångfald. En viktig del av uppdraget är att nå målgrupper som riskerar att hamna utanför samt att anpassa verksamheten efter olika behov och förutsättningar.
Biblioteket är en del av Frölunda kulturhus där du tillsammans med ca 35 kollegor arbetar för
bildning, demokrati, litteratur och kultur. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema och tjänsten omfattar även viss tjänstgöring vid biblioteket på Opaltorget utefter verksamhetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
- Har erfarenhet av arbete på bibliotek eller liknande publik verksamhet.
- Har erfarenhet av antingen läsfrämjande arbete med fokus på skönlitteratur eller arbete med tillgänglighetsfrågor.
Det är meriterande om du:
- Har kunskap inom skapande områden såsom film, podd, konst, hantverk eller skrivande som kan bidra till utvecklingen av bibliotekets multimodala verksamhet för vuxna.
- Behärskar fler språk utöver god svenska och engelska.
Som person har du förmågan att anpassa din kommunikation till den du möter. Du är lyhörd kring vad som behöver göras och bidrar med nya idéer, perspektiv och stimulerar till dialog för att utveckla verksamheten. Vi värdesätter att du tar initiativ och driver arbetet framåt, oavsett om du arbetar självständigt eller tillsammans med andra. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra och verkar för ett respektfullt arbetsklimat.
För att ge våra användare kvalitativa möten är det viktigt att du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du värdesätter olikheter och visar förståelse för människors olika behov.
Vi ser fram emot att höra från dig!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 9 och 10. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
