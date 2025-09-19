Vuxenbehandlare, våld i nära relation
2025-09-19
Är du en driven och kunnig behandlare som tror på människors inneboende kraft till förändring? Då kan detta vara jobbet för dig.
Välkommen till myndighet stöd och insats vuxna! Hos oss hanteras hela kedjan från ansökan/anmälan, utredning och insats inom området våld i nära relation, beroende/skadligt bruk av substanser och spel om pengar, samt avhopparstöd, vilket ger förträffliga möjligheter till samarbete och samsyn mellan beställare och utförare. På enheten arbetar socialsekreterare och behandlare i nära samarbete, och man har stöd i det dagliga arbetet av en gruppledare. Enheten har även en väl utbyggd verksamhet avseende anhörigstöd riktad mot anhöriga inom olika kategorier.
Vi är en engagerad grupp, med stor kompetens och lång erfarenhet, där klientens bästa alltid står i centrum, och vi hjälper varandra i det dagliga arbetet Som anställd inom Strängnäs kommunen erbjuds du friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling till pension och/eller löneväxling mot lediga dagar.
Vi söker nu en vuxenbehandlare med inriktning våld i nära relation!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Den aktuella tjänsten vänder sig till dig som har gedigen kunskap om våld i nära relation, och kunskap/erfarenhet om förändringsarbete riktat mot våldsutövare. I tjänsten ingår det att arbeta med både våldsutövare och våldsutsatta i nära samarbete med en kollega som främst arbetar med våldsutsatta och som utöver detta även har ett samordnande ansvar för frågor omkring VINR.
Enheten deltar just nu i ett forskningsprojekt var syfte är att kartlägga behandlingsmetoder riktade mot våldsutövare, ett projekt du kommer att delta i.
Enheten ansvarar också för utredning/insatser gällande beroende och avhopparstöd/kriminalitet, så är det bra om du har intresse av att möta även dessa målgrupper.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, viss kvällstjänstgöring kan dock förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller liknande.
* erfarenhet av att arbeta med målgruppen våld i nära relation.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Utbildning i alternativ till våld.
* Utbildning i samtal om våld.
* Utbildning i samtal om frihet.
* Erfarenhet av att möta människor med trauma.
* Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
* Erfarenhet av att dokumentera enligt gällande lagstiftning.
* Erfarenhet av att driva gruppverksamhet.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett genuint engagemang för att stötta människor i utsatta livssituationer och en vilja att bidra till förändring. Du utstrålar stabilitet, inger förtroende och kan hantera känslomässigt krävande situationer.
Du har lätt för att samarbeta med olika aktörer och ser samverkan som en självklar del i arbetet. Du bygger relationer genom ett respektfullt, lyhört och flexibelt bemötande, samtidigt som du har hög integritet. Du behöver vara trygg i att arbeta självständigt, även i klienters hemmiljö och kan fatta välgrundade beslut i vardagen. Du strukturerar, planerar och prioriterar arbetet även i en vardag som kan vara både komplex och oförutsägbar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi vill att du delar och arbetar efter kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.
Låter det spännande? Vi kan komma att tillämpa löpande urval, du är därför hjärtligt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Ersättning

Enligt avtal.
