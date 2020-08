Vuxenbehandlare till individ och familj i Båstad - Båstads Kommun, IOF - Administratörsjobb i Båstad

Båstads Kommun, IOF / Administratörsjobb / Båstad2020-08-26Professionalism, arbetsglädje och respekt Båstads kommun är en kreativ plats för alla som vill utveckla, förändra och förbättra. Tillsammans känner vi stolthet över det vi gör och är öppna för omvärlden.Sedan mars 2020 är det beslutat av kommunen att Individ och familjeomsorgen ska bildar en gemensam förvaltning tillsammans med Vård och Omsorg. Förebyggande enheten är en del av individ och familj som bildades september 2018, i syfte att fördjupa och fokusera mer på det arbete som inte omfattar myndighetsutövning. Sedan dess har enheten befunnit sig i en utvecklingsfas som syftar till att utöka resurserna för att få en hållbar och kvalitativ arbetsform. Syftet är att ge människor stöd i olika former när livet inte blev som det var tänkt. På enheten finns olika funktioner som arbetar mot både barn och vuxna utifrån integration, boende och öppenvård.2020-08-26Vi söker nu en vuxenbehandlare till öppenvården på förebyggandeenheten. Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar individuellt med klienter som är utsatta för våld i nära relationer med personer som har en missbruksproblematik. Enheten arbetar även med anhörigstöd. I uppdraget ingår det att utföra riktade behandlingssamtal, både enskilt och i grupp.Du erhåller extern process- och ärendehandledning.Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av att arbeta med behandlingsarbete med vuxna som har behov av öppenvårdsinsatser. Meriterande är erfarenhet av missbruksbehandling så som bland annat HAP eller CRA.Viktiga egenskaper är samarbetsförmåga, stresstålighet, förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet samt att sätta klientens behov i centrum.Körkort B är ett krav då man i tjänsten kör bil.Dina formella meriter är viktiga, men din personliga lämplighet och samarbetsförmåga är av stor betydelse. Det är den samlade bilden av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som är avgörande.ÖVRIGTKommunala avtal gäller. Utdrag ur belastningsregistret inlämnas vid ev anställning.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Rökfri arbetstid tillämpas.Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Följ din framtida kollega på Instagram! www.instagram.com/bastadskommun Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Efter överenskommelse Vänta inte med att skicka in din ansökan - vi påbörjar rekryteringen under ansökningstiden. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-13Båstads Kommun, IOF5334220