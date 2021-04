Vuollerim skola åk F-5 söker Fritidspedagog - Jokkmokks Kommun - Förskollärarjobb i Jokkmokk

Jokkmokks Kommun / Förskollärarjobb / Jokkmokk2021-04-13Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbetsmarknad inom både befintliga och framtida branscher.Vi söker dig som vill vara med och bidra till Jokkmokks fortsatta utveckling.På fritiden har du fantastiska möjligheter att nyttja ett stort utbud av fritidsanläggningar med olika föreningsaktiviteter eller friluftsaktiviteter såsom fiske, jakt, vandring, snöskoter, skidor m.m. i både skogs- och fjällmiljö.Inom Barn- och utbildningsavdelningen finns förskolor och grundskolor. I vår verksamhet arbetar vi utifrån fyra målområden; eget ansvar, demokrati, språk-och kunskapsutveckling samt jämställdhet. Att arbeta i grundskolan i Jokkmokk kommun är ett tryggt arbete utan dagligt hot- och våld i trevlig och lugn miljö. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare ska känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.Vuollerim, är en av byarna i kommunen, har ca 700 invånare och ligger fyra mil från centralorten. Vuollerimbygden är en aktiv bygd med ett rikt föreningsliv och med möjligheter till ett aktivt friluftsliv såsom fiske, jakt, vandring, snöskoter, skidor mm. Då Vuollerim ligger mitt i Norrbottens skogsland har du både kust och fjällvärld inom rimliga avstånd.På Vuollerims skola går ca 30-35 elever från förskoleklass till årskurs 5, varav ca 15-20 st är inskrivna på fritidshemmet. Vi är ca 5 personal som arbetar i ett arbetslag på enheten. Vi har en helhetssyn på barn/elever och deras lärande och arbetar utifrån mottot alla barn är allas barn. Vi lever också vår värdegrund med ett aktivt likabehandlingsarbete och arbetar tydligt med tillgängliga lärmiljöer, bemötande och kamratskap. Vårt systematiska kvalitetsarbete strävar hela tiden att förbättra och utveckla verksamheten och vi har högt i tak. Vi har också ett nära samarbete med Nygårdens förskola där vi bland annat samverkar kring öppning och stängning för fritids/förskola.2021-04-13Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett uttalat ansvar för fritidsverksamheten och att undervisningen på fritidshemmet sker i samverkan med skolan och håller en god kvalitet. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.Tillsvidareanställning med placering inom kommunen erbjuds dig med legitimation. Vid eventuell av saknad av behöriga sökande tidsbegränsas anställningen som obehörig enligt skollagen. Det är då meriterande att ha erfarenhet av liknande arbete med barn. Heltid. Tjänsten innebär arbete på fritidshem och i skolan.Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog eller motsvarande. Du ska vilja arbeta i nära samarbete med kollegor och du sätter eleverna, deras lärande och utveckling och verksamhetens kvalitet i centrum. Som person är du öppen, nyfiken, ansvarsfull och flexibel. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn som av olika skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Vi hoppas att just Du vill berika oss med just Dina kunskaper, tankar och idéer!ÖVRIGTKommunen tillämpar gängse friskvårdsbidrag. Utöver det tillämpar Jokkmokks kommun ett stipendium för nyanställd med relevant legitimation som uppfyller kraven att de varit folkbokförda och innehaft en tillsvidaretjänst inom Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) verksamhetsområde under de tre senaste åren. Ersättningen utfaller efter att man arbetat i tre år. Uppstår föräldraledighet, studieledighet eller tjänsteledighet förlängs de tre åren med motsvarande tid. Stipendiet utgår inte till dem som varit tillsvidareanställda inom BUN 's verksamhetsområde de senaste fyra åren innan stipendiets start.Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.För mer information se www.jokkmokk.se Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-08-09 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Jokkmokks kommun5687769