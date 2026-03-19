VS-montör för entreprenadprojekt
2026-03-19
Sandbäckens Rör i Varberg erbjuder VS-installationer och VS-service till alla kundsegment, från privatpersoner till stora fastighetsägare, byggbolag och industrin. Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från rådgivning och konstruktion till färdiga installationer vid nybyggnad, ombyggnad och vid hyresgästanpassningar. Vår service omfattar alla typer av serviceåtaganden, från enklare akuta uppdrag till långsiktiga serviceavtal för en eller flera fastigheter.
På Sandbäckens Rör i Varberg kan vi allt inom VS och nu söker vi dig som vill vara med i ett trevligt och sammansvetsat gäng. Vill du bli en i gänget? Just nu söker vi en ansvarsfull, driven VS montör för att vara med och fortsatt utveckla vår entreprenadverksamhet.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som VS-montör hos oss krävs det att du jobbar självständigt och är engagerad. Som VS-montör på Sandbäckens Rör i Varberg behöver vi nu stärka upp i vår fortsatta tillväxt. Det innebär installationsarbete på stora & mindre entreprenadprojekt inom VS.
För att arbeta som VS-montör är det bra om du gillar problemlösning då det är något som oftast behövs på våra jobb. Du ska också proaktivt kunna föreslå bra lösningar och möjligheter som kan innebära merförsäljning och en förbättring för kunden. Vi vill självklart att du ska vara en i teamet och därför krävs det även av dig att vara en bra kommunikatör både med oss såsom installatörer, byggare och andra uppdragsgivare.
Kompetens
• Branschcertifierad VS-montör.
• Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter.
• Som person är du servicetänkande, kreativ problemlösare och utåtriktad.
• Tidigare erfarenheter av entreprenadprojekt.
• B-körkort.
Vi erbjuder
• Lön enligt överenskommelse.
• Mobiltelefon.
• Friskvårdsbidrag.
• Personlig utveckling.
• Aktiviteter i olika former.
• Delaktighet i verksamhetsuppbyggnad.
• God moral och högt i tak.
Verkar ovanstående intressant? Kontakta oss!
Skicka in ansökan redan idag, urval kommer att ske löpande.Kontaktperson för detta jobb
Dennis Lund Josse
VD
073-0963044Dennis.Lund.Josse@sandbackens.se Ersättning
Lön enligt senare överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nimlas Sweden AB
(org.nr 556469-9956), https://www.sandbackens.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Dennis Lund Josse dennis.lund.josse@sandbackens.se 0730963044 Jobbnummer
9807963
9807963