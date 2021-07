VS-konstruktör/ projektör till Sizes i Göteborg - Isaksson Rekrytering & Bemanning AB - Maskiningenjörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB

Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg2021-07-06Strukturerad handlingskraftig VS-konstruktör/projektör till ett spännande tillväxtbolag inom byggbranschen!På uppdrag av Sizes söker Isaksson Rekrytering Bemanning en strukturerad handlingskraftig VS-konstruktör/projektör som vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla verksamheten. Vi söker Dig som brinner för din roll som VS-konstruktör och som drivs av att vara med i hela processen. Är du den vi söker?Sizes tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation - på kortare tid och till en lägre kostnad. Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter i vår produktionsanläggning i Oskarshamn. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser. Och vi gör det till en lägre kostnad jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem är standardiserat på komponentnivå, vilket gör det flexibelt utan avkall på kvalitet. Det innebär också att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.Vårt fokus ligger på framtiden, och vi känner att vi kan stå för framtiden!VI ERBJUDERFöretaget genomsyras av energi, entusiasm och GO! Det är ett relativt nystartat företag där man förväntas ta för sig och ta tag i saker. Många processer är ännu inte förfinade, utan det fortgår ett spännande arbete med att definiera hur vi bäst arbetar tillsammans. Vi tror på att göra saker tillsammans. Och faktum är att det är grunden i hela vår verksamhet. Det är inte på egen hand, utan tillsammans, som vi kan utveckla, förändra och förbättra.Vi på Sizes tycker att balans mellan arbete och privatliv, en god arbetsmiljö och friskvård är förutsättningar för en god hälsa och glada och engagerade medarbetare. Vi erbjuder därför ett förmånligt friskvårdsbidrag.OM TJÄNSTENSizes har en stark tillväxttakt och behöver stärka upp sitt konstruktionsteam med en VS-konstruktör.VS-konstruktören är en av nyckelpersonerna genom dels hela processen från ritning till färdigt hus och dels även i utveckling av produkten. Arbetsområdet spänner över både konstruktion och projektering inom VS inom våra kommande uppförda bostäder. Arbetsuppgifterna knyter an både mot produktionen vid tillverkningsenheten i Oskarshamn såsom färdigställande på Site.Du har helhetsansvar för VS-projektering, såväl design och dimensionering som framtagande av handlingar. Med din senioritet i rollen förväntas du bistå med teknisk rådgivning och att agera som stöd för produktionen.Gruppen består idag av 5 konstruktörer. Du rapporterar till Konstruktionschefen.Vi har många projekt på gång och du kommer att arbeta med följande; VS-projekteringKalkylering, tidsplanering offereringVal av lösningarUtformning av systemDelta i utvecklingsprojekt inom avdelningen för att skapa en effektiv konfigureringsprocess, vilket ersätter begreppet projektering i vår värld, och kortar tiden avsevärt, vilket är av stor vikt i ett företag med en grundpelare i snabba leveranser.Tjänsten är på heltid. Etableringsorten är Göteborg.2021-07-06Vi söker dig som gärna är utbildad VS-ingenjör eller har annan utbildning inom VS-projektering eller VS-konstruktion. Du har minst 3 års erfarenhet av VS-projektering för bostäder, och är van att arbeta i CAD.Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom Totalentreprenad (ABT) när vi pratar om förhållningssätt, roller och affären. Likaså om du har kunskaper och erfarenhet inom Effektivitetanalys energiberäkningar samt Ventilation.Du har en hög administrativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. B-körkort är ett krav för tjänsten.Som person är Du är en god lagspelare som har lätt för att kommunicera och samarbeta. Du gillar kombinationen av att arbeta både självständigt och i grupp. Vi tror att du är noggrann, detaljorienterad och inte rädd för att tänka nytt! Du har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete samt på ett självständigt sätt ansvara för att driva det framåt. Du kan hantera flertalet uppdrag parallellt där kontaktytor inom flera områden ingår. Framför allt brinner du för ditt jobb! Vill du bli en del av vårt härliga gäng i Göteborg? Ansök nu!ANSÖKANI denna rekrytering samarbetar Sizes Entreprenad AB med Isaksson Rekrytering Bemanning AB.Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sophie Åhlander på 072 300 08 92.Isaksson Rekrytering Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration.Isaksson Rekrytering Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Almega-Bemanningsbolagen-Svenskt Näringsliv.Vi är medlemmar i Sveriges byggindustrier.Sista dag att ansöka är 2021-08-30Isaksson Rekrytering & Bemanning AB5850497