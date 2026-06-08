VS Montör till Assemblin
Assemblin VS AB / VVS-jobb / Luleå Visa alla vvs-jobb i Luleå
2026-06-08
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Vill du vara med från start och bygga upp något nytt?
Assemblin VS etablerar sig i Luleå och söker nu flera VS-montörer som vill vara med på vår spännande tillväxtresa. Här får du möjlighet att bli en viktig del av ett nytt team med stora ambitioner och många kommande projekt.
Oavsett om du har lång erfarenhet eller är relativt ny i yrket söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till att skapa smarta, hållbara installationer för våra kunder.
Om rollen
Som montör hos oss arbetar du praktiskt med VS-installationer i våra entreprenadprojekt.
Du blir en viktig del av vårt växande team och bidrar till att arbetet håller hög kvalitet, följer tidplan och genomförs på ett säkert och professionellt sätt. Du samarbetar nära kollegor, ledande montör och projektledare.
Du kommer bland annat att:
Utföra VS-installationer enligt ritningar och instruktioner
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och följer gällande krav
Bidra till att arbetet flyter på effektivt ute på arbetsplatsen
Samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsen
Vara delaktig i planering och problemlösning i det dagliga arbetet
Bidra till en trygg, säker och strukturerad arbetsplats
Representera Assemblin VS på ett professionellt sätt mot kunder och samarbetspartners
Vem vi söker
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du gillar att hitta lösningar, tar ansvar för ditt arbete och vill bidra till att bygga upp vår verksamhet i Luleå.
Vi tror att du har:
Certifikat som VS-montör
Erfarenhet av VS-installationer
Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
Ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Ett professionellt kundbemötande
B-körkort
Var med och bygg framtidens Assemblin i Luleå
Det här är en unik möjlighet att komma in i ett tidigt skede och vara med och forma vår verksamhet lokalt. Du blir en del av ett företag med starka resurser, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av samarbete, utveckling och framtidstro.
Varför välja Assemblin VS?
Assemblin är ett av Sveriges ledande installationsbolag och en arbetsgivare som satsar på sina medarbetare. Hos oss får du trygghet, utvecklingsmöjligheter och kollegor som ställer upp för varandra.
Vi erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag
Bra försäkringspaket och tjänstepension
Kompetensutveckling genom interna utbildningar och program
Trygg och stabil arbetsgivare med stark lokal förankring
En arbetsmiljö med fokus på hälsa, säkerhet och trivsel
Möjlighet att vara med och bygga upp vår verksamhet i Luleå från start
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att bygga framtidens Assemblin VS i Luleå tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin VS AB
(org.nr 556053-6194)
973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assemblin VS Jobbnummer
9952402